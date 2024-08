Beim Rieder Stadtlauf ist für jeden etwas dabei

Am Samstag, 31. August, findet ab 16.15 Uhr in Ried der Weberzeile-Stadtlauf statt, bei dem sportliche Teilnehmer aller Altersklassen auf einem abwechslungsreichen Rundkurs durch die Innenstadt und das klimatisierte Einkaufszentrum laufen. Insgesamt gibt es zehn verschiedene Läufe für unterschiedliche Alters- und Leistungsklassen, bei denen die Läufer je nach Kategorie bis zu fünf Runden absolvieren. Der Hauptlauf ist 7,2 Kilometer lang.

Die Oberösterreichischen Nachrichten unterstützen die bereits 40. Auflage des traditionellen Laufes als Medienpartner. Die Anmeldung ist bis zum 30. August um 15 Uhr unter www.rieder-stadtlauf.at möglich. Die Startnummernausgabe erfolgt am 31. August ab 14:00 Uhr im Hervis-Store in der Weberzeile. Alle Teilnehmer erhalten ein Startersackerl, eine Finisher-Medaille und nehmen an der Tombola teil. "Der Rieder-Weberzeile-Stadtlauf ist ein Highlight in unserem Sommerprogramm. Er soll als Motivation zur Bewegung dienen und allen sportbegeisterten Läufern Unterhaltung bieten. Mit den vielfältigen Bewerben ist für alle die passende Herausforderung dabei", sagt Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile.

