Baumarkt Wiesinger lockt ab Ende März als Hagebau-Markt

Nun ist es offiziell: Der Baumarkt des Unternehmens Wiesinger in Tumeltsham-Hannesgrub wird zum Hagebau-Markt. Die Wiesinger Holding wird per 1. März Gesellschafter der Hagebau, der Baumarkt in Tumeltsham wird auf das Hagebau-Markt-Franchisesystem umgestellt.

Nach einer einmonatigen Umbauphase wird der Baumarkt in Tumeltsham Ende März als Hagebau-Markt neu eröffnet. Durch die Erweiterung von Sortiment und Service entstehen zudem elf neue Arbeitsplätze, so die Partner. Der Baumarkt hat eine Verkaufsfläche von 3950 Quadratmetern, hinzu kommt das 720 Quadratmeter große Gartencenter. "Wir freuen uns sehr, mit der Wiesinger Holding ein kompetentes und leistungsstarkes Unternehmen als Gesellschafter zu gewinnen. Mit dem Baustoffhandel sowie dem neuen Hagebau-Markt werden wir gemeinsam unsere Position in Oberösterreich stärken und unseren Kunden ein interessantes Angebot unterbreiten", so Torsten Kreft, Geschäftsleitung der Österreich-Niederlassung der Hagebau in Brunn am Gebirge.

Roland Wiesinger, Geschäftsführer der Wiesinger Holding GmbH: "Durch den gemeinsamen Einkauf können wir sowohl den privaten als auch den gewerblichen Kunden ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis garantieren. Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Hagebau." Durch die Partnerschaft könne man alle Bereiche um eine beträchtliche Sortimentstiefe erweitern. "Speziell im Garten und Haushalt haben wir nun ein hervorragendes Produktportfolio. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diesen erheblichen Mehrwert ab Ende März bieten zu können", so Roland Wiesinger.

Zur Wiesinger Holding gehören nicht nur der Fach- und Einzelhandel, sondern auch ein Hoch- und Holzbaubetrieb, eine Dachdeckerei und ein Kieswerk. Insgesamt sind 170 Mitarbeiter für die Holding tätig. Das Familienunternehmen wurde 2013 gegründet. Hagebau Österreich hat 32 Gesellschafter mit insgesamt 131 Fach- und Einzelhandelsstandorten.

Roland Wiesinger

