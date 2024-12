Autor, Moderator und Hauptschuldirektor Walter Egger verstorben

Der bekannte Eberschwanger Walter Egger, der unter anderem viele Jahre lang im ORF-Radio moderierte, ist tot. Der beliebte ehemalige Hauptschuldirektor verstarb am 5. Dezember im Alter von 76 Jahren. "Dein Lebn is a Berg und dein Weg führt bergauf, doh geh´n ja nöt z schnell, bleib oft stehn und verschnauf. Halt ein und schau um, is a ernst gmoante Red und genieß jede Rast, denn a Zruckgehn gibts nöt", steht auf dem Partezettel. Es handelt sich um Mundartgedicht von Egger.

Mehr als 35 Jahre arbeitete Walter Egger, Konsulent für Volksbildung und Heimatpflege, für den ORF. "Während meines Reha-Aufenthaltes sind schon einige Male die Leute auf mich zugekommen und haben gemeint: ‘Die Stimme kenne ich’. Das freut mich, das sind die kleinen Freuden des Lebens", sagte Egger vor einigen Jahren in einem OÖN-Interview.

In Ried wurde sein Format "Derblecka" zum Kult. Mehr als 20. Mal präsentierte er seine humoristischen Jahresrückblicke im Kellerbräu. "Als Rieder muss man zumindest einmal bei einem Fußballspiel, auf der Messe und beim Derblecken gewesen sein. Bei letzterer Veranstaltung herrscht ein enormes G’riss um Karten. Das Kellerbräu ist Jahr für Jahr regelrecht ausverkauft", schrieben die OÖN bei einer Ankündigung 2012. Für seine oftmals politischen Jahresrückblicke, bei denen die Landesparteispitzen nach Ried kamen, sammelte der Eberschwanger, der auch mehrere Bücher schrieb, kiloweise Zeitungsartikel. Ein Blatt vor den Mund nahm sich Egger dabei nie.

Bis Ende 2017 brachte es Egger, dessen Stimme nicht nur im Innviertel tausende Leute kannten, auf 337 ORF-Frühschoppen. Walter Egger überzeugte stets durch Qualität, seine verbale Schlagkraft in Verbindung mit einer souveränen Spontaneität, sodass ihm ab 2005 auch die abendliche Sendung „Gsunga und gspült“ anvertraut wurde, wo er zahlreichen volkskulturell Tätigen in Interviews eine Bühne bot. Letztendlich gestaltete er in 35 ORF-Jahren ziemlich genau 2700 Sendungen, in denen er Land und Leute vorstellen sowie 1000 Musikkapellen, Chören, Instrumentalensembles oder Dichtern Möglichkeiten zu Auftritten bieten konnte", schrieb Karlheinz Sandner 2018 anlässlich des 70. Geburtstags des Eberschwangers.

Der heilige Trauergottesdienst für Walter Egger findet am Freitag, 13. Dezember 2024 in der Pfarrkirche Eberschwang statt. Gebetet wird am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Eberschwang. Um den beliebten Innviertler trauern seine Frau, die Kinder und Enkelkinder

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif