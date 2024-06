Austauschschüler überbringen Grüße aus Kasachstan

Sie reisen aus dem Norden Kasachstans, aus dem Dorf Korneewka nach Braunau: Acht Schüler des Gymnasiums St. Lorenz werden ab Donnerstag zwei Wochen in der größten Bezirkshauptstadt des Innviertels zu Gast sein. Hauptsächlich, um ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen, aber auch, um hier über ihre Schule und ihre Kultur zu berichten. Die Schwesterngemeinschaft der Franziskanerinnen von Vöcklabruck betreut gemeinsam mit der Gemeinschaft der Diener Jesu und Mariens die Schüler in Kasachstan und organisierte die Reise nach Österreich. Die Schule finanziert sich rein aus Spenden. Diese sind auch beim Konzert unter dem Motto "Grüße aus Kasachstan" willkommen. Am Mittwoch, 19. Juni, 19 Uhr, zeigen die acht Austauschschüler Volkstänze aus ihrer Heimat und spielen auch Musik. Auch beim Tag der offenen Tür des Krankenhauses St. Josef am Freitag, 14. Juni, werden sie auftreten.

Mehr Informationen über die Schule gibt es online unter sanctlorenz.com

