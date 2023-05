Ausgeflogen: Wer hat Koko gesehen?

Milos und seine Familie suchen verzweifelt nach ihrem gesprächigen Haustier: "Koko", der zutrauliche Graupapagei, ist am Staatsfeiertag ausgebüchst. Sie flog vom Schräbergarten beim Minigolfplatz in Braunau Richtung HTL und seither fehlt jede Spur von ihr. "Papageie verstecken sich gerne in Schuppen, auf Terrassen und Balkonen. Sie hört auf ihren Namen und lässt sich gerne mit Keksen oder reinem Stück Obst anlocken", sagt Besitzer Milos. Koko ist registriert und hat einen Chip am rechten Fuß.

Wer Koko sieht, wird gebeten, sich unter der Nummer 0660/4860943 zu melden.

