Auma Obama kommt zwei Tage an die Fachschule Mauerkirchen

Auma Obama, die ältere Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, kommt in die landwirtschaftliche Fachschule nach Mauerkirchen. Eine Gruppe von 17 Afrikanern besucht im Zuge des Bildungsprojektes der Landesregierung mit der Sauti Kuu Auma Obama Foundation und Oikocredit von fünf Wochen lang fünf landwirtschaftliche Fachschulen und Betriebe, um ihr Wissen dahingehend zu erweitern. Zwei Tage davon verbringen sie an der LWFS Mauerkirchen, begleitet werden sie von Auma Obama. Der Unterricht wird zu dieser Zeit in Englisch abgehalten.

Vielfältiges Programm

Die afrikanischen Gäste sind in Workshops eingebunden und werden von den Schülerinnen unterwiesen. Das Programm ist vielfältig: Angefangen von Cocktailmixen bis hin zum Tischdecken, Textildesign, Marmeladebereitung, der Herstellung von Naturkosmetik und Produktveredelung ist alles dabei. Die Gäste machen auch Exkursionen zu örtlichen Einrichtungen, wie der Diakonie Mauerkirchen und der Bäckerei Sailer.

Die ökumenische Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit ermöglicht seit 40 Jahren Menschen in rund 70 Ländern Wege aus der Armut mit Mikrokrediten und Bildungsunterstützung.