Arbeiten für "MedizinCampus" in Passau laufen an

An der Universität Passau, die Teil des "MedizinCampus Niederbayern" wird, ist der Grundstein für einen zugehörigen Multimediahörsaal gelegt worden. Der "MedizinCampus Niederbayern" bietet unter akademischer Verantwortung der Universität Regensburg ein Medizinstudium, der Standort Passau ist Teil davon. Ab dem Wintersemester 2027/28 werden die ersten Medizinstudierenden in Passau erwartet. Passau wird mit dem Klinikum, der Kinderklinik Dritter Orden Passau und einem neu aufzubauenden Institut für Gesundheitswissenschaften ein wichtiger Standort im Gesamtgefüge sein. Für die Region ist dies ein zukunftsweisender Schritt – zur Ausbildung von Ärzten und in weiterer Folge zur Versorgung mit Ärzten.

Die Baugrube des Multimediahörsaals ist bereits weithin sichtbar. Der Hörsaal wird ein wichtiger Teil des "MedizinCampus Niederbayern" und das Herzstück des künftigen Zentrums für Digitale Medizinausbildung sein, wo digitale Lehrformate im Rahmen des Medizinstudiums am Standort Passau durchgeführt werden können. Bei der Enthüllung des Grundsteins sprach unter anderen Universitätspräsident Ulrich Bartosch. "Ich freue mich außerordentlich, dass wir in der Realisierung des Projekts ‚MedizinCampus Niederbayern‘ wieder einen besonderen Schritt miteinander gehen. Die technische Ausstattung dieses Hörsaals wird uns eine ganz neue Form der Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und Erfahrungen im Studium ermöglichen."

Zudem wolle die Universität Passau gemeinsam mit der Universität Regensburg und den kooperierenden Hochschulen Deggendorf und Landshut einen besonderen Schwerpunkt in der medizinischen Ausbildung setzen: auf die Digitalisierung der Medizin, die ein wesentlicher Schlüssel für die Region sein werde, in der z. B. Diagnostik über Distanzen hinweg in kurzer Zeit realisiert werden müsse.

Wissenschaftsminister Markus Blume betonte im Vorfeld: "Die Grundsteinlegung macht die rasante Entwicklung richtig greifbar. Wir sorgen im Rekordtempo für den Aufbau von 600 Medizinstudienplätzen in Niederbayern." Das Campusmodell sei zukunftsweisend. Man schöpfe die Chancen der Digitalisierung voll aus, bringe das Beste aus analoger und digitaler Welt zusammen und ermögliche Studierenden orts- und zeitunabhängig Zugang zu Lehrveranstaltungen. "Unser Credo für die Medizinerausbildung: modern und mobil, spitze und smart, in der Region für die Region!"

Der "MedizinCampus Niederbayern" sei ein Meilenstein für die Stadt Passau, so Bürgermeister Andreas Rother.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper