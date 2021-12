Alkolenkerin landete mit Auto in Garten

Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 1.45 Uhr im Gemeindegebiet von Schardenberg. Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr mit ihrem Auto auf der Hamberger Straße in Richtung Gattern/Schardenberg. Laut eigenen Angaben sei ihr in der Ortschaft Achleiten ein dunkles Auto mit deutschem Kennzeichen entgegengekommen. Diesem sei sie ausgewichen und deshalb in der dortigen Rechtskurve links von der Straße abgekommen. Sie krachte in eine Gartenmauer und kam im Garten des dortigen Hauses zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Klinikum Passau eingeliefert. Ein Alkotest ergab 1,22 Promille.

Gartenhecke in Thalheim zerstört

Bei einem Kreuzungsunfall in Thalheim bei Wels (Bezirk Wels-Land) ist Montagabend ein Auto in einer Gartenhecke gelandet. Der Unfall ereignete sich auf der Sipbachzeller Straße. Ein Auto landete nach dem Unfall in einer Gartenhecke. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Zwei "Gartenunfälle" in einer Nacht in Maria Schmolln

Gleich zwei Gärten wurden am vergangenen Wochenende innerhalb weniger Stunden in der Innviertler Gemeinde Maria Schmolln verwüstet.