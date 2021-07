Alkoholisierter Raser musste Probeführerschein abgeben

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Braunau am Inn bemerkten die Polizisten gegen 1.30 Uhr einen Pkw, der durch rücksichtloses Fahrverhalten und lautstarkes Aufheulenlassen des Motors auf sich aufmerksam machte. Während der Nachfahrt wurden Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h in der 70 km/h-Beschränkung erreicht. Dabei legte er auch eine äußerst auffällige und unsichere Fahrweise an den Tag. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten beim 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Braunau dann auch noch deutliche Symptome einer Alkoholisierung wahr. Dies bestätigte auch der Alkotest, bei dem der Lenker den Wert von 1,64 Promille erreichte. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Er wird angezeigt.