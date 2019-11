Acht Tipps gegen Trübsal

Finsternis und Trübsal der grauen Herbsttage in strahlende Lebensfreude verwandeln: Wir alle sehnen uns in Zeiten wie diesen nach der Sonne, die sich allerdings nicht immer im erwünschten Ausmaß zeigt. Experten empfehlen eine breite Palette von viel Bewegung bis hin zum Tageslichtsimulator. Die OÖNachrichten haben zusätzlich – teils ungewöhnliche – Möglichkeiten aufbereitet, mit denen man Gesundheit und Wohlbefinden fördern kann: Von der Hühnersuppe über Wandern bis hin zum Schlaf.

#01 Skigymnastik

Egal, ob es auch wirklich auf die Piste gehen soll oder nicht: Skigymnastik ist eine gute Möglichkeit, vital durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Das Training ist drinnen und zeitlich begrenzt.

#02 Wandern

Bewegung, Bewegung, Bewegung: Im Innviertel gibt es dazu reichlich Möglichkeiten, zum Beispiel ausgedehnte Wanderungen im Kobernaußerwald. Auch die Bewegungsarenen und der Motorikpark in Braunau bieten sich an.

Bild: colourbox

#03 Tee trinken

Mit einer Tasse Tee kann man seinem Körper etwas Gutes tun. Besonders in der kalten Jahreszeit hilft er uns dabei, gesund und fit zu bleiben. Noch besser schmeckt er, wenn die Teekräuter direkt aus der Region kommen. Der Kollerer-Hof in St. Johann am Walde stellt etwa einen solchen, original innviertlerischen Tee mit Kräutern aus eigenem Anbau her.

#04 Hühnersuppe

Gestärkt durch den Winter kommen Sie auch mit einer Hühnersuppe. Sie ist einfach zubereitet, schmeckt herzhaft gut und wirkt gegen Erkältung. Mit seinen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Zink und Eisen stärkt dieses Seelengericht unser Immunsystem.

#05 Schlafen

Unser Organismus läuft im Schlaf auf Hochtouren. Er schüttet immunaktive Stoffe aus, die unsere Abwehr stärken. Nicht zuletzt deswegen sagt man auch „sich gesund schlafen“. Beim Schlafen ist zudem die Ausschüttung von Somatropin am stärksten: Dieses repariert Zellen in Haut und Gewebe sowie kleine Muskelverletzungen.

#06 Ingwer

„Die Wunder-Wurzel enthält gute ätherische Öle sowie Vitamin C, Magnesium, Eisen, Kalium, Natrium und Phosphor“, sagt Monika Rotarski, Ernährungswissenschaftlerin Kurhaus Schärding. Ein Ingwer-Tee sei daher perfekt für diese Jahreszeit. „Dieser wirkt wärmend und antibakteriell“, so die Expertin. Ingwer eignet sich außerdem zum Verfeinern von Suppen und Speisen.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

#07 Laufen

Egal, ob in der Früh, in der Mittagspause oder am Abend. Eine Laufrunde in gemütlichem Tempo ist zu jeder Jahreszeit eine Wohltat für den Körper. In Ried bietet sich zum Beispiel der sogenannte „Rieder Wald“ in der Nähe der Firma Scheuch für verschiedene Laufrouten an.

#08 Schwimmen

Ein paar Längen im Hallenbad entspannen ungemein. Gelegenheit zum Schwimmen gibt es im neuen Rieder Freizeitbad und natürlich im Braunauer Hallenbad. Saunierer sind im Rieder Freizeitbad ebenso gut aufgehoben wie in der neuen Sauna der Therme Geinberg.