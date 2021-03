Abstiegskampf: Auf die SV Ried warten jetzt elf "Endspiele"

Die Zeit, sich als Aufsteiger an die Bedingungen in der Fußball-Bundesliga zu gewöhnen, ist für die SV Guntamatic jetzt endgültig vorbei. Morgen, Sonntag, gastieren die Rieder im letzten Spiel des Grunddurchgangs um 17 Uhr in Altach.

Die Vorarlberger haben derzeit zwei Punkte Vorsprung auf die SVR und sind ein unmittelbarer Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

Comeback von Murat Satin

Gestern Vormittag ließ das Trainerteam, das diese Woche mit Andreas Heraf verstärkt wurde, intensiv Standardsituationen trainieren. Murat Satin dürfte nach seiner langen Verletzungspause erstmals im Kader stehen, für Patrick Möschl wird in der Startelf wohl kein Platz sein. "In Altach wird es zur Sache gehen", sagt Stürmer Bernd Gschweidl.

Für die SV Ried ist das Spiel gegen Altach der Auftakt für den beinharten Abstiegskampf. Nach einer zwei Wochen langen Länderspielpause warten dann voraussichtlich ab 3. April die entscheidenden zehn Spiele in der "Qualifikationsgruppe" auf die SV Ried. Für die Rieder geht es um das sportliche Überleben in der Bundesliga, dazu ist der vorletzte Tabellenplatz notwendig. Morgen soll nach neun sieglosen Spielen endlich ein erster Schritt aus der Krise gelingen. Die Vereinsführung hat Trainer Miron Muslic Anfang dieser Woche das Vertrauen ausgesprochen. (tst)