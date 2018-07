Physiker Anton Zeilinger besucht Lern- und Gedenkort

RIED. Er fügt sich in eine Liste von prominenten Besuchern in Ried ein.

wissenschafter Anton Zeilinger (li.) und Zeitgeschichtler Gottfried Gansinger im Lern- und Gedenkort in Ried. Bild: rokl

Einen berühmten Gast konnte der Rieder Zeitgeschichtler Gottfried Gansinger am Montag im Lern- und Gedenkort im Charlotte Taitl-Haus in Ried begrüßen: Quantenphysiker Anton Zeilinger von der Universität Wien ließ sich vom Rieder Historiker durch die Ausstellung führen.

Anton Zeilinger hat den 2017 eröffneten Lern- und Gedenkort im Charlotte Taitl-Haus im Beisein von Rieder Verwandten besucht. Der gebürtige Rieder lehrt als Vorstand am Institut für Experimentalphysik an der Universität Wien und ist seit 2013 Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bekannt wurde Anton Zeilinger der breiten Öffentlichkeit durch seine Teleportations-Experimente, die ihm den Beinamen "Mr. Beam" einbrachten. Zeilingher hatte im Zuge seines Urlaubsaufenthaltes in Oberösterreich einen Zwischenstopp in Ried eingelegt.

Die Bekanntheit steigt

Damit reiht sich der bekannte Wissenschafter in eine Reihe von bekannten Persönlichkeiten ein, die Gottfried Gansinger schon zu Besuchen im Lern- und Gedenkort begrüßen konnte. Erst kürzlich war die Wiener Schriftstellerin und sechsfache Staatspreisträgerin Renate Welsh mit ihrem Gatten Shiraz Rabady zu einem Privatbesuch nach Ried gekommen und hatte die Dokumentationsstätte über die Opfer des Nationalsozialismus in Ried besichtigt.

Im August haben sich mit der Wiener Politikwissenschaftlerin Sieglinde Rosenberger – eine gebürtige Wippenhamerin – sowie dem gebürtigen Rieder Soziologen und Politologen Rainer Bauböck – er lehrte zuletzt in Florenz – zwei weitere honorige Gäste für einen Besuch angekündigt.

Lern- und Gedenkort: Öffnungszeiten Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9-12 und 13-17 Uhr, Samstag von 9-12 Uhr. Info: 07752 / 901-301 oder 302.

