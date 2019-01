Der VfB Stuttgart holte zum nächsten Streich aus

SCHÄRDING. Fußball: Mit einem 2:0-Finalsieg erkämpften sich die deutschen Gäste nach 2018 erneut den Sieg im U15-Bewerb.

Jubel, Trubel, Heiterkeit! Der VfB Stuttgart holte sich zum wiederholten Mal den Sieg im U15-Event. Bild: Furtner

Im Hochstemmen des schweren Pokals hat der VfB Stuttgart inzwischen Übung. Der "Wiederholungstäter" kürte sich zum wiederholten Mal (genau lässt sich die Zahl laut Organisator Johannes Fesel gar nicht sagen) zum Sieger des Internationalen Baumit Hallencup (U15-Event) und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr. Im Finale traf der VfB auf den SK Slavia Prag. Die Tschechen präsentierten sich äußerst spielstark, dennoch setzten sich die Stuttgarter am Ende relativ mühelos mit 2:0 durch. Insgesamt zeigten die deutschen Gäste eine reife, disziplinierte und vor allem körperbetonte Leistung. Eigenschaften, die ihnen schlussendlich den verdienten Turniersieg einbrachten. Bereits einen Tag zuvor hatten die Stuttgarter das große Hallenturnier in Passau gewonnen.

Auch Slavia Prag, das erstmals in Schärding am Start war, kann auf einen erfolgreichen Wettkampf zurückblicken. Auf dem Weg ins Finale warfen die tschechischen Nachwuchskicker Mannschaften wie Dynamo Dresden, Sturm Graz und den späteren Drittplatzierten RB Leipzig aus dem Bewerb. Für die Überraschung des Turniers war aber der JFG Wendelstein verantwortlich. Der setzte sich in der Gruppenphase gegen Olympique Marseille und die AKA St. Pölten durch, besiegte in der Zwischenrunde Excelsior Rotterdam und scheiterte erst im Viertelfinale am späteren Turniersieger Stuttgart.

Geheimfavorit im Halbfinale

Im Vorfeld des Internationalen Baumit Hallencup – organisiert von der Union Handyshop Esternberg – hatte Turnierleiter Johannes Fesel den LASK als Geheimfavorit auf der Rechnung. Eine Einschätzung, mit der er keineswegs daneben lag. Die Linzer stießen nach einer eher durchwachsenen Gruppenphase bis ins Halbfinale vor, scheiterten dort aber an den Stuttgartern. Auf Platz vier war der LASK dennoch das beste österreichische Team des U15-Events.

Für die SV Guntamatic Ried war nach Spielen gegen RB Leipzig und Austria Wien bereits nach der Gruppenphase Endstation. Einen Höhepunkt gab es für die Innviertler trotz des frühen Ausscheidens: Man besiegte den FC Liverpool, für den nach 2018 das Turnier erneut nach der Gruppenphase beendet war, mit 2:1. Die hohen Erwartungen ebenfalls nicht erfüllt hat "Hallencup-Neuling" Olympique Marseille. Die Franzosen traten mit einer U14-Mannschaft an, hatten deshalb keine Chance und verabschiedeten sich punktelos aus dem Turnier.

Die Siegerlisten

Neben dem U15-Bewerb wurden in Schärding noch diverse andere Altersklassen gespielt. Die Sieger der übrigen Turniere lauten: TSV Aidenbach (U10), Floridsdorfer AC (U11), SC Wiener Linien (U12), SVG Reichenau Innsbruck (U13 Cup), SV Guntamatic Ried (U13), FSV Erlangen-Bruck (U14 Cup und U14); Die U15-Vorrunden entschieden SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, Karbener SV, 1. FC 06 Erlensee, JFG Wendelstein, FC Stadlau und die GAK Juniors für sich.

Froh, dass die turbulenten Zeiten vorerst vorbei sind, ist Turnierleiter Johannes Fesel. "Der brutale Wintereinbruch hat uns zu schaffen gemacht, aber dank der vielen engagierten Helfer und dem Verständnis der Mannschaften ist alles reibungslos über die Bühne gegangen", freut sich der 51-Jährige, der von Borussia Dortmund – wegen der Gastfreundlichkeit in Schärding – eine Einladung erhalten hat. "Im Herbst werden wir deshalb nach Dortmund fahren. Wir wären ja schön verrückt, würden wir das nicht annehmen." Und wer Johannes Fesel kennt, der weiß, dass der Esternberger im Ruhrgebiet wieder Kontakte knüpfen wird, die dem Baumit Hallencup 2019/20 vielleicht die nächste Sensation bescheren ...

