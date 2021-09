Innovation Farm: Die digitale Landwirtschaft

Die HTL Ried zeigt dabei eine von Schülern im Zuge einer Diplomarbeit selbst entwickelte Großdrohne. Die HTL-Schüler Johannes Glechner und Moritz Ortner erklären, dass mit dieser Drohne Düngemittel oder Schneckenkorn ausgebracht werden kann. Das Abfliegen von Feldstücken erfolgt dabei völlig autonom. Gerade bei Technik-affinen Besuchern stoße diese Technologie auf großes Interesse, sagt Bernd Wiesenberger, Administrationsleiter an der HTL Ried. Im Übrigen werde in dieser Halle sehr intensives Netzwerken betrieben. "Es kommen auch sehr innovative ältere Landwirte und erkundigen sich nach den möglichen Einsatzformen dieser Drohnentechnologie", berichten die beiden Rieder HTL-Schüler.

Zukunftsweisende Technologien wie etwa zentimetergenaue Lenksysteme von Fahrzeugen und Maschinen auf GPS-Basis verdeutlichen, was Digitalisierung in der Landwirtschaft in der Praxis bedeutet. Das Ausbringen von Saatgut wird unter anderem durch satellitengestützte Aussaatkarten effizient ermöglicht. Das Gleiche gilt für die Düngung, die jedem Standort angepasst erfolgt. Erträge werden dadurch optimiert und umweltschonender Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erreicht. Infos: www.inovationfarm.at (rokl)