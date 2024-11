Influencer als Vorbilder für Kinder: "Es ist erschreckend"

Im Sommer kaufte sich ein weltbekannter Influencer in Wien einen Kebab und wurde dabei von hunderten Fans belagert. Über Instagram, Youtube und TikTok werden Nahrungsergänzungsmittel von Testimonials als niedliche Fruchtgummis angepriesen und andere präsentieren einem Millionenpublikum die neuesten Make-up-Trends und Hautpflegetipps. Doch hinter den perfekt inszenierten Beiträgen verbergen sich häufig versteckte Werbebotschaften, verzerrte Alltagsdarstellungen oder problematische Rollenbilder, hieß es bei einer Pressekonferenz am Montag.

Verantwortung durch Reichweite

In den sozialen Netzwerken haben Prominente eine große Anziehungskraft auf Oberösterreichs Volksschulkinder. Das zeigen die Ergebnisse der Kinder-Medien-Studie 2024. "Wir sind gewohnt, dass Eltern und Lehrkräfte als Vorbilder gelten. Jetzt gibt es eine neue Zielgruppe", sagt David Pfarrhofer, Institutsvorstand von market.

Mehr zum Thema Oberösterreich Pro Tag spielen Volksschüler rund 45 Minuten online LINZ. Rund 45 Minuten pro Tag spielen Kinder zwischen sechs und zehn Jahren online und geben 17 Euro im Monat dafür aus. Pro Tag spielen Volksschüler rund 45 Minuten online

26 Prozent geben an, dass sie Influencern folgen. Mehr als ein Drittel davon sieht sich fast täglich deren Stories an und für 31 Prozent sind sie Vorbilder. Mehr als die Hälfte der Kinder haben zudem schon einmal ihre Eltern gebeten etwas zu kaufen, dass sie auf Instagram oder Youtube gesehen haben. "Es ist erschreckend, solche Zahlen zu lesen. Mit Reichweite geht Verantwortung einher, doch vielen Influencern ist es nicht bewusst, dass sie so einen Einfluss haben", sagt Influencerin Eva Langmayr.

Überfluss an Informationen

Die rund 80.000 Sechs- bis Zehnjährigen in Oberösterreich verbringen täglich im Schnitt 30 Minuten in den sozialen Medien. Die Zeit auf WhatsApp, Facebook und Snapchat wird mehr und macht etwas mit den Kindern, sagt Peter Eiselmair, Geschäftsführer der Education Group. "Es geht um die Einflussnahme der Medien und der Überfluss an Informationen wird mehr."

Lesen Sie auch: Radikalisierung im Kinderzimmer

Kinder müssen darum frühzeitig mediale Einflüsse verstehen, lernen digitale Inhalte kritisch zu hinterfragen und eine gesunde Distanz zu inszenierten Idealbildern aufbauen. "Nur so können sie zu digital mündigen Bürgern werden, die die Entwicklung in diesem Bereich reflektiert und selbstbestimmt nutzen", sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) sieht dabei neben den Lehrkräften vor allem die Eltern in der Verantwortung: "Volksschulkinder sind in etwa 20 Stunden pro Woche in der Schule. Eine Woche hat aber 168 Stunden."

Längst nötige Auseinandersetzung

Die Grünen beurteilen die Auseinandersetzung der Bildungspolitik mit diesem Thema als gut und längst nötig. "Etliche Schulstandorte befassen sich bereits explizit mit der digitalen Problematik", reagiert Bildungssprecher Reinhard Ammer in einer Aussendung. Zur Klärung, ob die Vorgehensweise funktioniert beziehungsweise wo es Mängel gibt, brauche es aber einen Überblick. Darum haben die Grünen zuletzt gemeinsam mit den Neos einen ausführlichen Bericht im Landtag eingefordert. "Wir wollen Bewusstsein für die enorme Tragweite schaffen und den Umgang damit verbessern", sagt Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber