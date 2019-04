Höchste Alarmstufe bei Brand: Großeinsatz in Enns

ENNS/LINZ. Elf Feuerwehren standen am Mittwochnachmittag bei einem Brand in Enns (Bezirk Linz-Land) im Einsatz.

Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Bild: www.fotokerschi.at

Bis ins etwa 25 Kilometer entfernte Linz waren die dunklen Rauchschwaden, die am Mittwochnachmittag bei einem Brand in Enns (Bezirk Linz-Land) aufstiegen, zu sehen. Das Feuer dürfte gegen 16 Uhr auf einem Feld in der Ortschaft Volkersdorf ausgebrochen sein und griff auf den Lagerplatz eines holzverarbeitenden Betriebs über. Auch ein zehn Meter langes und drei Meter hohes Reifenlager betroffen.

Elf Feuerwehren standen am in Abend im Großeinsatz. Das Landesfeuerwehrkommando gab die höchste Alarmstufe Drei aus. Die Feuerwehren Asten, Enns, Hargelsberg, Kronstrof, Raffelstetten, Hofkirchen, Niederneukirchen, Bruck-Hausleiten, St. Florian-Markt und die Betriebsfeuerwehr der Nettingsdorfer Papierfabrik rückten an. Die Einsatzkräfte bekamen Unterstützung aus dem Nachbarbundesland: Aus Niederösterreich half die FF Ennsdorf aus.

Lokalisierung: Volkersdorf liegt im Gemeindegebiet von Enns

Durch einen umfassenden Angriff mehrerer Rohre konnte der holzverarbeitende Betrieb geschützt werden. Teile der Werkstätte welche in mehreren Containern untergebracht sind, eine Holzhütte sowie ein Reifenlager brannten trotz des raschen Einschreitens der Feuerwehr. Auch ein Mähdrescher wurde Opfer der Flammen. Mittels Schaum versuchte man am Abend, die Flammen endgültig einzudämmen. Wie lange die Löscharbeiten dauern würden, war vorerst nicht abzusehen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

