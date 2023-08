Hochwasser: noch leichter Anstieg der Pegelstände erwartet

Die Wasserstände entlang des Inns und der oberösterreichischen Donau steigen in den kommenden Stunden weiter an, meldete der Hydrographischer Dienst des Landes gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen. Doch nicht mehr dramatisch. "Die Höchststände sind fast überall erreicht. Die Pegelstände stagnieren", sagt Markus Weber vom Hydrographischen Dienst.

Zwölf Häuser gerettet

In Schärding wurde bereits gestern Abend Zivilschutzalarm ausgelöst. Der Hochwasserschutz in der Altstadt und im Bereich Neustift hat gute Dienste geleistet, berichtet die dortige Einsatzzentrale. Zwölf Häuser konnten durch den Schutz von einer Überflutung bewahrt werden. Die Mobilelemente und auch die installierten Pumpenanlagen haben bestens funktioniert, auch die Abläufe waren gut aufeinander abgestimmt, zeigt man sich dort zufrieden.

In Schärding wurden die Maßnahmen mit den Einsatzkräften von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitswache, Bezirkshauptmannschaft, Bauhof und der Stadtverwaltung aufeinander abgestimmt. Bild: FF Schärding

Aktuelle Höchstände

Die aktuell prognostizierten Höchststände in Oberösterreich sind: Pegel Schärding ca. 680 bis 720 cm, Pegel Achleiten ca. 610 cm, Pegel Linz ca. 600 cm, Pegel Mauthausen ca. 590 cm und Pegel Grein ca. 1000 cm.

Weniger Regen

Weber geht davon aus, dass sich die Niederschläge in Oberösterreich weiter abschwächen, lokale Schauertätigkeiten sind vor allem im südlichen Innviertel und Salzkammergut weiterhin möglich.

Die Hochwasserlage in Österreich

Die Wetterlage in Österreich hat sich in der Nacht auf Dienstag beruhigt, entspannt hat sich die Situation aber noch nicht vollends. Kurz vor 6.30 Uhr teilte die Landespolizeidirektion Salzburg mit, dass die B159 am Pass Lueg komplett gesperrt sei, außerdem hätten im Pinzgau die Regenfälle wieder zugenommen. In Tirol wird laut Polizei die Lage genau beobachtet, um bei einem Steigen der Pegel und erneuter Hochwassergefahr möglichst rasch Maßnahmen ergreifen zu können.

Auch in Vorarlberg waren die Abflussmengen des Alpenrheins weiter enorm, befanden sich aber nicht im bedrohlichen Bereich und gingen stetig zurück. Die Abflussspitze war am Montagnachmittag erreicht worden. Unterdessen hielten die ergiebigen Niederschläge an, die Feuerwehren waren gefordert. In den vergangenen 24 Stunden kamen über 60 Einsätze zusammen.

Die Pegel der Flüsse lagen laut Hydrografischem Dienst des Landes Salzburg am Dienstag in der Früh nur mehr teils bei der Meldegrenze, wie das Landesmedienzentrum informierte. Derzeit gebe es keine Informationen über verletzte Personen. Die Straßenverbindungen ins Großarltal, Gasteinertal und die B311 bei Schwarzach sind dem Katastrophenschutz des Landes zufolge seit 5.00 Uhr wieder offen.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner