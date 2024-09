Hochwasser: 10.000 Feuerwehrleute in Oberösterreich im Einsatz

Aktuell führen vor allem die Naarn und die Aist in den Bezirken Freistadt und Perg Hochwasser, auch bei den Seen ist die Lage teilweise angespannt. Zur Zeit stehen 40 Feuerwehren mit rund 600 Einsatzkräften in OÖ bei Pump- und Sicherungsarbeiten im Einsatz. Parallel dazu steht immer auch das Tagesgeschäft, wie etwa Brände und Verkehrsunfälle, im Fokus.

Warnung für ganz Oberösterreich

Im Lauf des Nachmittags legt der Regen verbreitet zu, in Summe kommen bis Mitternacht 20 bis 50 mm, im gesamten Gebirge teils auch größere Regenmengen zusammen (Salzkammergut, 50 bis 70 mm, örtlich auch um 80 mm). Schon in der ersten Nachthälfte schwächt sich der Niederschlag von Norden her ab, nach Mitternacht regnet es dann deutlich schwächer. Ab morgen Früh noch letzte schwache Schauer, danach setzt sich endgültig trockenes Wetter durch. Für das gesamte Bundesland gilt derzeit noch eine Wetterwarnung, mit Schwerpunkten vob Braunau bis hin zum Salzkammergut und Eisenwurzen. Ab Dienstag Ende der Regenwarnung für Oberösterreich.

Die Wetterprognosen wie auch die Entwicklung der Pegelstände werden in den Einsatzstäben genauestens beobachtet. Die Feuerwehren im Land stehen weiterhin in erhöhter Alarmbereitschaft und sind für entsprechende Einsatzleistungen gerüstet.

Insgesamt wurden seit Beginn der Unwetter rund 520mal Feuerwehren zu Hilfeleistungen angefordert. 1.500 Einsätze wurden dabei von 330, also rund einem Drittel der insgesamt 900, Feuerwehren im Land bewältigt. 10.000 Feuerwehrmitgliedern standen bislang 18.000 Gesamtstunden im Einsatz. Vorwiegend wurden Pumparbeiten sowie Sicherungsarbeiten an Gebäuden und auf Verkehrsflächen erledigt. Zusätzlich werden die Niederösterreichischen Feuerwehren durch sechs Katastrophenschutzzüge aus Oberösterreich unterstützt, 250 Feuerwehrkräfte sind mit 45 Einsatzfahrzeugen und Sondergeräten aus den Bezirken SD, BR, GR, SE, VB, WL bei Dammsicherungs- und Pumparbeiten im Nachbarbundesland eingesetzt.

