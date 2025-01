Hepatitis, Corona: Nicht jeder ist als Körperspender geeignet

Ausschließungsgründe seien etwa Infektionserkrankungen, die eine Person vor dem Tod durchgemacht hat, wie etwa eine Sepsis, Hepatitis, Noroviren oder Corona. Auch ein Leichnam, der älter als 48 Stunden sei, könne nicht mehr für Wissenschafts- und Forschungsprojekte verwendet werden. Körperspenden seien nicht nur für die Ausbildung der Studenten, sondern auch bei Weiterbildungskursen von Ärzten wichtig.

Chemische Konservierung

Bevor aber mit der Körperspende gearbeitet werden kann, müsse der Leichnam zunächst "chemisch haltbar gemacht werden". Dieser Vorgang dauere etwa ein Jahr, ehe an dem Humanpräparat für die Dauer von rund zwei Jahren geübt werden könne.

Anschließend werden die sterblichen Überreste der Spender in einem Krematorium verbrannt und rund um Allerheiligen feierlich in einem gemeinsamen Grab auf einem Waldfriedhof anonym beigesetzt. Angehörige können allerdings mithilfe eines Codes in Erfahrung bringen, in welchem Bereich der Verstorbene beigesetzt worden ist.

Organspenden

Der Begriff "Körperspenden" ist nicht mit Organspenden zu verwechseln. Dabei werden kürzlich Verstorbenen Organe entnommen und schwer kranken Patienten per Transplantation eingesetzt. Als Organspender gelten in Österreich grundsätzlich alle Verstorbenen, sofern sie nicht zu Lebzeiten einen Widerspruch dagegen eingelegt haben.

Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich (bezeugt durch Angehörige) erfolgen. Die sicherste Variante ist allerdings die Eintragung in das sogenannte Widerspruchsregister. Krankenhäuser sind vor einer Transplantation gesetzlich verpflichtet, eine Abfrage in diesem Widerspruchsregister durchzuführen.

