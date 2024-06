Gesunkene Wasserpegel in Oberösterreich, Lage in Bayern weiterhin angespannt

Regensburg: Eine Schutzwand verhindert in der Altstadt am Ufer der Donau Schlimmeres. In Oberösterreich hat sich die Lage entspannt

Der mobile Hochwasserschutz wurde wieder abgebaut. In Linz betrug der Pegelstand der Donau 5,69 Meter, in Grein lag er mit 9,29 Meter 30 Zentimeter unter dem jährlichen Hochwasser, teilte der hydrografische Dienst mit.

In Schärding hatte sich der Inn wieder so weit zurückgezogen, dass die Feuerwehr bezüglich ihres Einsatzes sagte: "Wir sind fertig." Schon am Mittwochabend sei "alles gereinigt und wieder sauber" gewesen, man könne in Schärding wieder überall gehen, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Furtner. Der mobile Hochwasserschutz wurde abgebaut. "Die Teile werden jetzt noch gewartet", um beim nächsten Hochwasser wieder einsatzbereit zu sein. Danach werden auch sie weg geräumt, hieß es weiter. In Linz war man am Donnerstagvormittag noch mit dem Abbau der mobilen Anlage beschäftigt.

Bildergalerie: Der Starkregen forderte die Feuerwehren in Oberösterreich

Neue Überflutungen nicht ausgeschlossen

Auch wenn sich in Oberösterreich die Lage weitgehend normalisiert habe, wurde noch keine komplette Entwarnung geben. Im Laufe des Donnerstags sei immer wieder mit lokalen gewittrigen Niederschlägen zu rechnen, informierte der hydrografische Dienst.

Diese dürften zwar für Inn und Donau "keine hochwasserrelevanten Mengen bringen", aber zum "raschen Ansteigen an den kleinen Gewässern", weshalb kleinräumige Überflutungen nicht ausgeschlossen werden können.

Video: Hydrologe über Hochwasser

"Lage in Niederösterreich ist stabil"

Auch in Niederösterreich sanken die Pegel der Donau am Donnerstag weiter. "Die Lage ist nach wie vor stabil", berichtete der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, Klaus Stebal. Es sei bereits begonnen worden, den in den vergangenen Tagen errichteten mobilen Hochwasserschutz wieder abzubauen, etwa in Dürnstein (Bezirk Krems-Land). Auch in Weißenkirchen in der Wachau war der Rückbau geplant. Vereinzelt wurden Feuerwehren am Donnerstag zu Einsätzen wie Auspumparbeiten alarmiert.

In Ardagger (Bezirk Amstetten), wo das Augebiet überschwemmt wurde, ging das Hochwasser nur sehr langsam zurück, berichtete Bürgermeister und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) auf seinem Blog. Je länger das Wasser stehe, umso schädlicher sei das für die Acker- und Wiesenkulturen, weil die Pflanzen unter dem Wasser zunehmend "erstickt" werden.

"Schäden in Millionenhöhe verhindert"

Im Gegensatz zu Bayern konnten in Österreich aufgrund "der jahrelangen Investitionen in Hochwasserschutzbauten bisher Schäden in Milliardenhöhe verhindert werden", betonte Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung. Durch Rückhaltebecken und Gewässervernetzungen wie Altarmanbindungen könnten Wassermassen und Überschwemmungen "deutlich besser bewältigt" werden. "Die aktuellen Unwetter veranschaulichten die positiven Auswirkungen der österreichweit durchgeführten Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekte", so Totschnig weiter. Heuer werden laut Minister rund 124 Millionen Euro in Hochwasserschutzprojekte investiert.

Massive Überschwemmungen in Passau

In Deutschland fließt das gewaltige Hochwasser an der unteren Donau langsam ab. Zwischen Kelheim und Passau ist die Lage weiterhin angespannt - ganz besonders in Regensburg. Dort bereitete den Behörden und Einsatzkräften der durchweichte Boden entlang einer Straße in der Altstadt Sorgen. In Passau gingen inzwischen die Pegelstände zurück, wenn auch zunehmend langsamer.

Video: Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt

