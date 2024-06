Aufatmen in den Uferregionen: Das sind die aktuellen Pegelstände

Während um 2 Uhr nachts trotz deutlich gesunkener Pegelstände noch Alarmstufe 1 galt, wurde diese um 5 Uhr aufgehoben.

"Alle Pegel der Oberösterreichischen Gewässer sind aktuell rückläufig", heißt es in der Früh von Seiten des Landes. Nur beim Donaupegel in Achleiten, Linz und Mauthausen sei derzeit die Alarmstufe 0 noch überschritten. Der Höchstwasserstand in Grein wurde in den Nachtstunden erreicht, es sei kein weiterer Anstieg zu erwarten. In Linz war der Wasserstand der Donau Mittwochfrüh auf 606 Zentimeter gesunken. Am Dienstagnachmittag hatte sie den Höchststand mit 712 Zentimetern erreicht, seitdem geht der Wasserpegel langsam, aber stetig zurück.

Land unter - Am Dienstag erschien die Hochwasserlage in Linz bedrohlich:

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Bildergalerie: So ist die Hochwasserlage in Oberösterreich (Foto: OÖN/Markus Prinz) Bild 1/33 Galerie ansehen

Wasserstände in Bayern gleichbleibend hoch

Da die Wasserstände der bayrischen Donau weiterhin auf gleichbleibend und sehr hohem Niveau sind, stellt man sich von Seiten des Landes auf einen langsamen Rückgang der oberösterreichischen Donau ein. Die Situation sollte sich in den kommenden Tagen jedoch gänzlich entspannen. Für die Schifffahrt bleibt die Donau vorerst weiterhin gesperrt.

Zum Thema: Seit 2013 wurden mehr als 170 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert

Bei einem Pegelstand der Donau von rund zehn Metern, doppelt so hoch wie normal, rief Passau am Montag den Katastrophenfall aus. Der Pegelstand ist nach wie vor hoch. Bild: APA/AFP/MICHAELA STACHE

Hydrografischen Dienst: Alle aktuellen Wasserstände finden Sie hier

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper