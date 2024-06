Wetter wird wärmer: Hochwasserlage entspannt sich, doch danach drohen Gewitter

Die Großwetterlage bleibe derzeit unverändert, sagt Christian Resch von GeoSphere Austria. Mitteleuropa sei eingegrenzt zwischen einem Tief über dem Nordatlantik und einen Hoch über Spanien. Es dominiert eine feuchte Westströmung, während auch ein sogenanntes Genua-Tief über Italien Einfluss ausübt.

"Was das Hochwasserrisiko angeht, sehen wir für Dienstag und Mittwoch eine Entspannung in Oberösterreich aus." Allerdings könne es ab Donnerstag zu lokalen Unwettern kommen, vor allem in den südlichen Gebirgsregionen im Salzkammergut und der Region Pyhrn-Priel.

Am Mittwoch wird davon vor allem das steirische Salzkammergut betroffen sein. Am Donnerstag dringen wärmere Luftmassen nach Oberösterreich vor. In Linz sind bis zu 26 Grad möglich, in den anderen Landesteilen 23 bis 25 Grad.

Es wird im Tagesverlauf am Donnerstag sonnig, wegen der Verdunstung sind dann aber am Abend heftigere Gewitter möglich. "Wie intensiv sie ausfallen werden, kann man aber heute noch nicht vorhersagen", so Resch am Dienstag. Es sei ohnehin bereits viel Feuchtigkeit in der Luft.

„Der Sommer kommt noch nicht in die Gänge, aber er ist auch erst ein paar Tage alt.“Die Wochen davor seien aus klimatologischer Sicht ohnehin zu mild gewesen, sagt der Meteorologe.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler