Nach dem Hochwasser kommt der Schneepflug 

In Aschach an der Donau musste bereits in der Nacht auf Dienstag ein Teil der Brandstätterstraße gesperrt werden.

Es hatte dann doch stärker geregnet als erwartet: Schon Montagabend wurden erste Straßen überflutet. Dienstagfrüh wurde Alarmstufe 1 ausgerufen. In Linz trat die Donau am Urfahraner Jahrmarktgelände und auf der anderen Seite beim Lentos über die Ufer. Die Unterführung bei der Nibelungenbrücke war bereits am Montag wegen Hochwassers gesperrt, am Dienstag kamen Obere Donaulände und Obere Donaustraße dazu. In Mauthausen und Grein wurde der mobile Hochwasserschutz aufgebaut.