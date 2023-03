Geplantes Asylquartier in Linz: BBU-Chef reagiert auf Kritik von Luger

Wie berichtet, ist die Forderung des Linzer Bürgermeisters Luger eindeutig: Innenminister Karner möge die Verträge über die Unterbringung im ehemaligen Hotel Ibis, sowie im ÖBB-Heim Unionstraße "mit sofortiger Wirkung" auflösen. Zudem solle man sich verpflichten, in Zukunft keine "Massenquartiere in Linz" anzumieten. Man möge die Strategie der Stadtregierung respektieren. Diese sieht vor, lediglich Einheiten mit bis zu 50 Betreuungsplätzen für Asylunterkünfte angemietet werden.

Der Leiter der Bundesbetreuungsagentur, Andreas Achrainer, hat Luger nun ebenfalls einen Brief geschickt. "Die BBU hat den gesetzlichen Auftrag ausreichend Quartiere für hilfs- und schutzbedürftige Fremde zu schaffen und ist daher laufend auf der Suche nach geeigneten Objekten. Die Akquise von neuen Quartieren stellt oftmals eine Herausforderung dar".

50 Betreuungsplätze

Achrainer schreibt weiter: "Sie haben in Ihrem offenen Brief davon gesprochen, Unterbringungsmöglichkeiten in der Größenordnung von 50 namhaft machen zu können. Daher ersuche ich Sie, der BBU solche freien Objekte in der Stadt Linz zu nennen und anzubieten, um auch zukünftig die Unterbringung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden zu gewährleisten".

