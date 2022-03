Klimastreik in Linz: "Es geht um unsere Zukunft"

In Linz versammelten sich die Demonstranten kurz nach zwölf Uhr neben dem Lentos-Kunstmuseum. Laut ersten Schätzungen der Polizei dürften es um die 1000 Teilnehmer sein, die ausgehend von der Donaulände, über die Eisenbahnbrücke und die Nibelungenbrücke zum Hauptplatz marschieren.

Miriam und Isabella sind mit einer Gruppe von 44 Schülern aus Steyr angereist, die Schülerinnen halten ein Plakat mit der Aufschrift "Friedliche Energie" in die Höhe: "Es geht um unsere Zukunft, um die ganze Welt, und nicht nur um uns Menschen, sondern auch um das Leben der Tiere und Pflanzen. Wenn wir früher angefangen hätten, etwas zu tun, hätte sich das Klima noch leichter retten lassen. Jetzt müssen wir viel mehr tun", sagen sie.

"Fischers Fritz fischt frisches Plastik", lautet die Botschaft auf dem Plakat zweier Burschen aus Traun, die beide Simon heißen: "Plastik zerstört das Leben in den Meeren und trägt auch zur Klimakrise bei. Wir sind hier, weil wir etwas tun möchten, statt nur herumzusitzen."

Sophia ist mit ihren Freundinnen zur Klimademo gekommen: "Ich bin hier, damit wir in 20 Jahren auch noch da sein können." Sie meint, dass zu wenig für Klimaschutz getan wird, einige Initiativen wie die Einrichtung von Naturschutzgebieten findet sie aber positiv. Es sei für sie auch richtig und wichtig, dass der Ukraine-Krieg thematisiert wird und die Klimademo gleichzeitig eine Friedensdemo ist.

Diesmal demonstrieren Aktivisten von Fridays For Future (FFF) nicht nur für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, sondern auch in Solidarität mit der Ukraine. Und schon zum vierten Mal wird ein österreichisches Klimaschutzgesetz gefordert, denn "seit 450 Tagen gibt es so keine Klimaziele", erinnerte Daniel Shams von FFF Austria im Voraus. Als dritter Punkt steht beim Klimastreik unter dem Motto "#PeopleNotProfit" die soziale Gerechtigkeit auf der Agenda.

In Wien beginnt die Aktion um 13.30 Uhr in der Wiener City beim Stubentor von wo aus der Demozug in Richtung Praterstern führt, wo ab 16.00 die Abschlusskundgebung in der Venediger Au stattfindet. Auch in den anderen Bundesländern - Ausnahme ist das Burgenland - wird wieder für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.