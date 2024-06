Fingerspitzengefühl gefragt: Wie die bunten Narzissenfiguren entstehen

Die Vorfreude auf das 64. Narzissenfest im Ausseerland ist groß - die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bevor morgen, Sonntag, jedoch die künstlerischen Narzissenfiguren bewundert werden können, heißt es in den Ausseer Gemeinden: Stecken, stecken, stecken, um alles vor dem großen Fest rechtzeitig fertig zu gestalten.

"Immer drei Narzissen"

Welche Figur wird beim kommenden Narzissenfest gesteckt? Diese Frage stellen sich die Teilnehmer des Narzissenkorsos jedes Jahr aufs Neue. Nach vielen Tüfteleien wird die Figur schließlich aus einem Baueisengestell gefertigt und anschließend mit Drahtgitter überzogen. In dieses Geflecht werden am Tag vor dem Korso kleine Büscherl von jeweils drei frisch gepflückten Narzissen gesteckt, um den besonders künstlerischen Effekt zu bekommen. "Es darf bloß kein Fleckchen frei bleiben, da muss man ordentlich arbeiten. Immer drei Narzissen bleiben beisammen", lauten die Anweisungen von den geübten Korso-Teilnehmern.

Für eine Figur werden zehntausende Narzissen benötigt, in diesem Jahr weichen viele auf weitere Naturmaterialien, wie Gräser, Margeriten und Klee, aus. "Wir haben aber mehr Narzissen gefunden, als wir es ursprünglich gedacht haben", sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. "Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Viele haben noch die Geheimplätzchen entdeckt, und in höheren Lagen haben wir noch viele Narzissen gefunden."

Viele helfende Hände

Zählt man die Stunden aller Helfer zusammen, benötigt man für eine einzelne größere Figur bis zu 150 Stunden zum Narzissenpflücken, 800 weitere zum Stecken. Heute, Samstag, versammeln sich zahlreiche Vereine, auch die Touristen im Ausseerland sind eifrig beim Stecken dabei - in den Nachmittags- und Abendstunden wird jede helfende Hand benötigt. Teilweise sind die eifrigen Narzissenstecker noch bis in die Morgenstunden beschäftigt, ehe um 9 Uhr der Korso in der Gemeinde Grundlsee beginnt. Gegen 14 Uhr findet schließlich der traditionelle Bootskorso statt - ein Höhepunkt des größten Blumenfests, nachdem im vergangenen Jahr in Bad Aussee lediglich ein Stadtkorso über die Bühne gegangen ist. Wer die prämierten Gewinner des diesjährigen Narzissenkorsos sind, wird gegen 15 Uhr bekannt gegeben.

Auch die die traditionelle Narzissenkrone darf beim diesjährigen Fest nicht fehlen - gesteckt wird sie von den Schülern und Lehrern der MS Bad Aussee. Bild: oön/kap

Neben vielen neuen Figuren gibt es auch zahlreiche Kunstwerke, die bereits seit Jahren ein fixer Bestandteil des Narzissenfests sind. So etwa die Krone, die in diesem Jahr von den Schülern und Lehrern der Mittelschule Bad Aussee gestaltet wird - im Gegensatz zu den anderen Narzissenfiguren wird die Krone nicht gesteckt, sondern gebunden. Neben den gepflückten Narzissen werden auch viele bunte Blumen eingebaut. "Es wird generell heuer ein sehr buntes Blumenfest", sagt Rudolf Grill vom Narzissenfestverein.

Lesen Sie auch So feiert Grundlsee am Sonntag das größte Blumenfest

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger