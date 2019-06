Filmreife Flucht: Noch keine Spur zu Ausbrechern

Wochenlang müssen der 29-jährige Tschetschene und sein um sechs Jahre älterer russischer Zellenkamerad an ihrer gemeinsamen Flucht getüftelt haben. Wie berichtet, gelang es den beiden, Donnerstagnacht aus der Justizanstalt zu entkommen – und das unbemerkt, denn ihr Verschwinden ist erst Stunden später von einem Justizwachebeamten bei der Morgenrunde bemerkt worden.

Die Geflüchteten hatten rund drei Stunden Vorsprung und möglicherweise auch einen Fluchthelfer, der sie aus Garsten (Bezirk Steyr-Land) wegbrachte, eine Großfahndung blieb erfolglos und auch bis gestern Abend gab es keine konkrete Spur zu dem Duo. Noch ist nicht bekannt, ob menschliches oder technisches Versagen den beiden wegen schweren Raubes inhaftierten Männern die spektakuläre Flucht ermöglicht hat.

Sie sollen sich mit einem Werkzeug, das sie an ihrem Gefängnisarbeitsplatz mitgehen ließen, ein Loch in ihre Zellendecke gebohrt haben, kamen so auf das Dach und mit einer Wäscheleine, mit der sie sich 14 Meter abseilten, in die Freiheit. Dabei dürften beide Männer an den Händen verletzt worden sein, einer auch an den Beinen – das lassen zumindest die Videoaufnahmen des stuntmäßigen Ausbruchs erahnen.

2018 flohen 44 Häftlinge

Allein im Vorjahr sind in Oberösterreich 44 Häftlinge entkommen. Die meisten waren Freigänger, wie der verurteilte Mörder Gerhard S., der nach 22 Jahren in der Justizanstalt Garsten im Vorjahr einen Freigang mit Übernachtung zur Flucht genutzt hatte. Nach nur sieben Wochen war es mit der Freiheit aber wieder vorbei: Zielfahnder nahmen den inzwischen 58-Jährigen auf einem Bauernhof in Naumburg (Sachsen-Anhalt) beim Kirschpflücken fest. Weniger erfolgreich war ein 35-jähriger Gefangener der Justizanstalt Suben, der vor einem Jahr einen Freigang zur Flucht nutzte, ein Auto stahl und dieses aber mit dem falschen Sprit betankte und noch am selben Tag in der Schweiz gefasst wurde.

Aber nicht nur Freigänge, auch Spitalsaufenthalte werden immer wieder zur Flucht genutzt. Wie im Falle eines Serben, der seine Haftstrafe in Suben verbüßte. Im Februar 2018 dürfte sich der verurteilte Betrüger selbst Verletzungen zugefügt haben, um in das Krankhaus Schärding überstellt zu werden. Dort sprang er aus einem Fenster im zweiten Stock in die Tiefe. Unten wartete bereits sein Sohn in einem Fluchtauto. Nach einem Monat wurde der 44-Jährige in Deutschland gefasst.

Dass ein Leben in Freiheit doch nicht jedermanns Sache ist, hat im April ein 64-jähriger Niederösterreicher bewiesen. Der Mann war vor über zehn Jahren aus dem Gefängnis in Schwarzau am Steinfeld entkommen und verbrachte die Jahre auf Teneriffa. Dort habe es ihm aber nicht mehr gefallen und er kehrte freiwillig in seine Heimat zurück. Ein Gefängnisausbruch ist in Österreich übrigens straffrei. (mpk)

