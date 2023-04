Gold aus dem Automaten und die Freude auf daheim

Nur wenige Tage nach Weihnachten, am 27. Dezember vergangenen Jahres, machten sich Lisa Steininger und Lukas Haghofer – beide studieren am FH-Campus Steyr "Supply Chain Management" – nach Singapur auf. Für beide war es bereits das zweite Auslandssemester, die 23-Jährige war schon in Lettland, der 24-Jährige in Norwegen.

An der National University absolvieren sie derzeit ihr Auslandssemester – und bloggen darüber auf logistik-studieren.at. "Es macht uns Spaß und bietet eine gute Gelegenheit, seine Erlebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen", sagt Steininger.

In ihren Beiträgen berichten die beiden abwechselnd über ihre Erfahrungen in Südostasien und greifen dabei immer wieder auch ungewöhnliche Aspekte des Lebens in Singapur auf. So schreibt Haghofer etwa über die "faszinierende Welt der Verkaufsautomaten in Singapur". An allen Ecken der Stadt sind sie zu finden: vom Roboterarm, der die gewählte Ware aushändigt, zum Snackautomaten, der frische Früchte kredenzt, bis zum Automaten für schnelle Geschenke: Blumensträuße oder ganz nach Anlass Goldbarren.

Lisa Steininger und Lukas Haghofer Bild: privat

Mitte Mai kehren die beiden Studierenden dann wieder in ihre Heimat zurück. Doch zuvor, also nach Singapur, geht es für die beiden noch durch Vietnam und Kambodscha – mit ihrem ganzen Hab und Gut, verstaut in ihren Rucksäcken. "Nach dieser einmaligen Erfahrung geht es wieder zurück nach Österreich, zu Freunden und Familie" sagten die beiden "Supply Chain Management"-Studierenden. Doch warum haben sie sich für dieses Studium entschieden? "Es geht darum, zusammenarbeiten, das große Ganze im Auge zu behalten. Man nimmt sich vieles ins private Leben mit." Und nach Asien auch.

