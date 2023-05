Wenn Führungskräfte Studierende aufklären

Wie gestaltet eine Luxusmarke wie Mercedes die Preise? Was hat der Finanzsektor mit der Erreichung der Klimaziele zu tun? Bei der Lehrveranstaltung "Leading Practices" erhalten Studierende des Masterstudiengangs "Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement" von Führungskräften aus dem Finanzbereich Einblicke in die Praxis. Schon im Bachelor können sich Studierende im ersten Semester in der Lehrveranstaltung "Meet the Experts" einen Überblick über Finanzbereiche verschaffen.

"Wir ermöglichen unseren Studierenden persönliche Kontakte mit Führungskräften und Experten", sagt Studiengangsleiter Heimo Losbichler. Die Qualität und Intensität, mit der das geschehe, werde von den Studierenden "sehr geschätzt". So erklärte Peter Thamm vom Mercedes-Konzern zuletzt die Preisgestaltung im Luxussegment. Klaus Kumpfmüller, Generaldirektor der Hypo Oberösterreich, sprach über "Green Finance". Rudolf Peterbauer von Banner Batterien referierte zu Energiekostenmanagement.

Joachim Nickum und Martin Kampl aus dem Finanzbereich von Aldi Süd diskutieren mit den Studierenden über Investitionen in einer internationalen Unternehmensgruppe. Angelika Hofer-Orgonyi, Group Head of Digital Excellence, und ihre Kollegin in der Mondi Group, Michaela Stix, vermitteln in einem sehr anspruchsvollen Workshop die Herausforderungen von Unternehmen im Umgang mit dem Ukraine-Krieg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper