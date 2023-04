"Chimney Awards": Vorhang auf für die besten Absolventen der FH Steyr

Zum 24. Mal wurden am Campus Steyr die besten Wirtschaftsabsolventen mit den "Chimney Awards" ausgezeichnet. Von der grünen Verkehrswende im Güterverkehr über die Bedeutung kultureller Faktoren bei der Expansion von Online-Plattformen, den Siegeszug von Videokonferenzen bis zur Vorhersage von Lieferverzögerungen konnten die Studierenden die Jury wieder mit ihren Themen überzeugen. "Die Steyrer Awards zeigen auch heuer wieder, welche herausragenden Konzepte und Projekte unsere Management-Studierenden erarbeiten", freut sich Dekan Heimo Losbichler.

In sechs Interviews plaudern die Preisträger auf fh-ooe.at/awards über ihre Studienzeit, die Herausforderungen, die sie bei ihren Abschlussarbeiten meistern mussten, und ihre Zukunftspläne.

So erfährt man von der "Digital Business Management"-Absolventin Victoria Bauer, warum sie die Kooperation der FH Steyr und der JKU so schätzte und dass ihr Berufswunsch als Kind eigentlich Flugbegleiterin war. Janick Kern studierte "Produktion und Management" und redet über seine Lieblingserfindung: das Fahrrad. Christian Raab vom Studiengang "Prozessmanagement und Business Intelligence" verrät seinen Lieblingsplatz am Campus. Jakob Reisinger, Absolvent von "Global Sales and Marketing", berichtet von seinem schönsten Studienmoment. Preisträgerin Denise Beil erzählt über ihre Masterarbeit. "Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement"-Absolvent Alexander Strauß, der eigentlich Sportkommentator werden wollte, gibt Tipps zu mehr Zielstrebigkeit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper