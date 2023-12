"Neustart" für Studium Public Management

Um die große Praxisrelevanz der Inhalte zu erhalten, passen Studiengänge der FH Oberösterreich nicht nur immer wieder Kleinigkeiten an: Immer wieder überarbeiten sie auch umfassend ihren gesamten Lehrplan, um auf Änderungen auf dem Markt zu reagieren. Zuletzt hat diesen Prozess nun auch Sebastian Martin, neuer Studiengangsleiter am FH-Campus Linz durchgeführt: Er hat den Studiengang "Gesundheits-, Sozial- und Public Management" überarbeitet. Im Herbst startet der erste Jahrgang unter dem Namen "Managing Nonprofit and Public Services", kurz "MNP".

Der Studiengang bietet eine branchenspezifische Management-Ausbildung an. Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis beschäftigen sich mit den Studierenden mit aktuellen Inhalten aus dem Nonprofit- und dem öffentlichen Sektor. Auch zahlreiche Projekte in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen sind vorgesehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.