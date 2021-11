Feuerwehren: "Wir wollen ein Teil der Lösung sein"

Herrscht eine Krise im Land, sind die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr zur Stelle. "Wir wollen Teil der Lösung sein!" Mit diesen Worten dankte Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer den Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus den Bezirken Wels-Land und -Stadt, Grieskirchen, Eferding und Linz-Land, welche am Wochenende in der Sparzentrale Marchtrenk zur Kommissionierung der PCR-Testkits eingesetzt waren.

Außergewöhnlicher Einsatz

222 Feuerwehrmitglieder standen in einem für sie außergewöhnlichen Einsatz und sicherten so, wie auch schon zuvor das Bundesheer und die Straßenmeistereien, die Verfügbarkeit von PCR-Testkits in Oberösterreich. 90 Paletten mit insgesamt 420.000 PCR-Tests wurden dabei am Samstag und Sonntag von den Feuerwehrkräften verpackt, kommissioniert und für die Verteilung vorbereitet.

In einem gemeinsamen Kraftakt mit der Supermarktkette Spar, welche die Logistik und Infrastruktur in deren Zentrale zur Verfügung stellte, organisierte der Landes-Feuerwehrverband mit dem Bezirks-Feuerwehrkommando Wels-Land die kurzfristige Unterstützung für den Labor-Partner des Landes OÖ.

Tests werden ausgeliefert

Die PCR-Testkits müssen dabei für die Verteilung in die ausgewählten Spar-Filialen vorbereitet werden. Dort erfolgt die kostenlose Ausgabe. (https://ooe-gurgelt.at) . "Auch wenn es sich dabei um ungewöhnliche Tätigkeiten für die Feuerwehren handelt, so gilt es in der aktuellen Situation dennoch, zusammenzustehen und an der Lösung der äußerst kritischen Situation zu arbeiten", so Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer, der ergänzt, dass "nur durch die gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten das enorm wichtige Testangebot aufrechterhalten werden kann".

Feuerwehren in Impfstraßen

Von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich ist das Engagement der Feuerwehren in den Impfstraßen. Mancherorts werden aber auch dort Feuerwehrkräfte eingesetzt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Aufgaben beschränken sich dabei meist auf Lotsen- oder Einweiserdienste.

Schon im Vorjahr waren Kräfte der Feuerwehr in den Test- und Impfstraßen im Einsatz. Auch nächstes Wochenende soll noch einmal ein Kontingent zum Kommissionieren der PCR-Tests abgestellt werden.