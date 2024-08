Eurofighter-Übungsflüge über Wolfgangsee

An beiden Terminen wird es jeweils zwei Überflüge von zwei Maschinen in niedriger Höhe geben, einen langsamen und einen schnellen.

In der Region wird es deshalb zu einer kurzfristigen erhöhten Lärmbelastung kommen, informiert das Bundesheer und bittet um Verständnis. Man sei bemüht, die Beeinträchtigung der Lebensqualität für Mensch und Tier möglichst zu vermeiden.

Unverzichtbares Training

"Dieses Training ist unverzichtbar für eine funktionierende österreichische Luftraumüberwachung", heißt es vom Bundesheer. Dadurch werde ein sicherer Flugbetrieb bei allen Einsatzfällen aufrecht erhalten. Militärpiloten, Radarleitoffiziere und die militärische und zivile Flugsicherung üben dabei die Koordinierung untereinander. Die Piloten trainieren außerdem unter realen körperlichen Belastungen, die im Simulator nicht nachgestellt werden können.

Die Übungsflüge finden während der Veranstaltung "Scalaria" am Samstag in St. Wolfgang statt. Dabei wird auch die Luftfahrtveranstaltung "Airpower24" am 6. September in Zeltweg beworben.

