Endlich Winter! Am Wochenende wird es bis in tiefe Lagen schneien

Im Herbstg’wandl auf dem Fahrrad: So ist ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer bisher im Winter in der Stadt Salzburg zur Arbeit gefahren. Damit ist Schluss: "Jetzt heißt es den Pullover und die Winterschuhe anziehen", sagt er. Denn am Wochenende werden wir endlich Schnee und Kälte spüren – in Salzburg genauso wie in Oberösterreich. Das ganze Land stattet sich mit einer Schneedecke aus, und die Tageshöchstwerte kommen über null Grad kaum hinaus.

Gestern gab’s noch ein Kontrastprogramm: Elf Grad plus hatte es auf dem Feuerkogel, 13 Grad in Bärnkopf im Bezirk Zwettl an der Grenze zum Mühlviertel. Bis morgen, Freitag, bleibt uns die ungewöhnlich milde Höhenströmung aus Südwesten erhalten. Bis neun Grad zeigt das Thermometer in höheren Lagen, in den Inversionsgebieten des Flachlands breitet sich Hochnebel aus. Dort sind die Temperaturen gedämpft.

Vorsicht, Glatteis!

Doch Samstagfrüh erreicht uns die lang erwartete Kaltfront. Die Strömung dreht auf Nordwest, dichte Wolken ziehen auf, und die Temperaturen sinken auf höchstens vier Grad. Oberhalb von 600 Metern beginnt es teils kräftig zu schneien. 30 Zentimeter Neuschnee kommen im Bergland zusammen, zehn Zentimeter in höheren Lagen des Mühlviertels. In den Niederungen bleibt es vorerst beim Regen. Auf den Straßen herrscht vor allem in der Früh akute Glatteisgefahr. Dafür haben die Autofahrer freie Sicht, denn der auffrischende Wind "putzt" die Nebelfelder aus.

Am Sonntag fällt der Schnee bis in tiefe Lagen. Bei Höchstwerten um drei Grad fallen in den Nordstaulagen des Berglands noch einmal zehn Zentimeter Neuschnee, auch die übrigen Landesteile bekommen eine geschlossene, wenn auch dünne Schneedecke ab. Dann können die Kinder endlich "vor der Haustür" Bob fahren und rodeln, die Langlaufloipen laden zum Spurenziehen ein, "und in den Skigebieten werden die Pisten aufgepolstert", sagt Haslhofer.

Am Montag hören die Niederschläge auf, nur im Bergland kann es noch "herunterflockerln". Voraussichtlich bis Donnerstag nächster Woche ist es sonnig und winterlich kalt: Die Schneedecke bleibt uns erhalten.

"Sie tut dem Boden gut", sagt der Gmundner Naturbeobachter Heinrich Metz. Denn sie bildet ein Wasserreservoir, das langsam in den Boden dringt und ihn durchfeuchtet, wenn es wieder wärmer wird. Feuchtigkeit, die dringend nötig ist, denn bisher gab es in diesem Winter um 70 Prozent zu wenig Niederschlag. Den Grund sieht Metz im Ausbleiben der winterlichen Nordwestströmungen: "Wir bekommen immer öfter Südwestströmungen, die es nur im Südstau der Alpen schneien lassen, während sich bei uns trocken-föhnige Verhältnisse einstellen."

Grippewelle hat begonnen

Laut Fachärzten hat diese Woche die Grippewelle in Österreich begonnen. Die Nachweise des Influenzavirus seien massiv gestiegen, 62 Prozent aller Proben seien positiv gewesen, berichtet das Diagnostische Influenzanetzwerk Österreich.

Auch in den Kliniken wird von einer Zunahme der Neuerkrankungen an Grippe, aber auch grippalen Infekten berichtet. Derzeit zirkulieren zum großen Teil Influenza-A-Viren. Diese entsprechen den in den Impfungen enthaltenen Virusstämmen. In Europa wurde ebenfalls eine weitere Zunahme der Virusaktivität beobachtet.

Viele europäische Länder melden bereits eine weit verbreitete Influenzavirusaktivität, etwa Norwegen, Schweden, Lettland, Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien, Slowenien, Kroatien und Griechenland.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at