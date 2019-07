Elf Feuerwehren bei Großbrand im Innviertel: Bauernhof stand in Flammen

Die Feuerwehr stand mit elf Feuerwehren aus Oberösterreich und Salzburg im Großeinsatz und konnte das Wohnhaus und die umliegenden Bauernhöfe retten.

Foto: Daniel Scharinger

"Als die Feuerwehrleute auf dem Bauernhof eintrafen, standen bereits mehrere Wirtschaftsgebäude in Flammen", berichtet Josef Kaiser, Feuerwehrkommandant im Bezirk Braunau. Dutzende Anrufer hatten gegen 21.40 bei der Landeswarnzentrale Alarm geschlagen, als sie den Brand in der Ortschaft Babenham bemerkten. Ein Gebäude, in dem Stroh gelagert war, brannte besonders heftig. Elf Feuerwehren aus Oberösterreich und dem angrenzenden Salzburger Flachgau rückten aus, es wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. "Wir konzentrierten uns sofort darauf, das angebaute Wohnhaus und die umliegenden Bauernhöfe zu schützen", berichtet Kaiser. Das gelang den rund 200 Einsatzkräften.

Foto: Daniel Scharinger

Die fünf Wirtschaftsgebäude brannten aber aus. Besonders schwierig gestaltete sich für die Feuerwehren das Organisieren von Löschwasser. "Wir mussten sehr lange Löschwasserleitungen zu einem Bach legen", so der Kommandant. Doch der Bach führte nur wenig Wasser. So halfen alle Nachbarn zusammen: Sie hängten an ihre Traktoren insgesamt 25 Güllefässer und fuhren zu den umliegenden Weihern, um Wasser zu holen. Alle Bewohner konnten sich von alleine aus dem Haus retten, verletzt wurde niemand. Alle Schweine konnten aus dem Stall gerettet werden, Kühe waren nicht gefährdet, da sie auf der Weide standen. Mehrere Hühner kamen ums Leben.