Einmal im Leben Königin sein: Die Narzissenkrone wurde weitergereicht

In der schönsten Tracht strömten heute Abend zahlreiche Gäste ins Bad- und Kurhaus in Bad Aussee. Einheimische, Narzissenfest-Freunde, Jung und Alt – niemand wollte sich jenen Abend entgehen lassen, an dem das 62. Narzissenfest mit dem Krönungsabend der neuen Narzissenkönigin und ihren zwei Prinzessinnen feierlich eröffnet wurde.

Denn in diesem Jahr ist – nach zweijähriger Pause – alles anders, auch der Krönungsabend. Das Casting der neuen Narzissenhoheiten fand dieses Jahr – wie berichtet – erstmals unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, gewählt wurden die Majestäten durch das Narzissenfestkomittee.

Details zur Wahl Anfang Mai sehen Sie im Video:

"Es war wirklich nicht einfach, aus 33 jungen Frauen die Hoheiten auszuwählen. Aber wir haben mit den drei Damen eine hervorragende Wahl getroffen. Und freuen uns, sie heute präsentieren und krönen zu dürfen", sagt Rudi Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. Mehr Bilder von den Hoheiten sehen Sie in der Galerie:

Für die neue Narzissenkönigin Lisa Weinhandl geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: "Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber ich liebe das Ausseerland - das ist meine Heimat und ich darf das jetzt ein Jahr lang vertreten."

Eine große Ehre

Auch für die beiden Narzissenprinzessinnen ist ihr neues Amt eine große Ehre: "Meine Großeltern und mein Papa kommen aus Altaussee, daher war ich seit meiner Kindheit immer da. Daher freu ich mich sehr", sagt Katharina Thomanek aus Abtenau. "Meine Mama hat selbst als junges Mädchen bei der Wahl mitgemacht und mein Opa meinte damals, wenn ich groß bin, darf ich auch mitmachen", sagt Narzissenprinzessin Isabella Kain aus Tulln.

Im traditionellen Ausseer Dirndl betraten die neuen Hoheiten die Bühne. "Es war mir wichtig, die Damen wirklich wie Prinzessinnen darzustellen. Es sind junge, dynamische Frauen und das sollte auch das Dirndl widerspiegeln", sagt Ausstatterin Martina Reischauer von Mautner Druck aus Altaussee. Die Wahl der Farbtöne fiel also nicht schwer: In zartem Flieder, Puderrosa und Wiesengrün wurden die Dirndln gehalten.

Jodler, Geigenmusik und Walzer

Mit Jodler, Geigenmusik und Walzer ließen die Ausseer den Abend mit ihren neuen Hoheiten ausklingen. In den kommenden Tagen kommen auf Lisa Weinhandl, Katharina Thomanek und Isabella Kain noch zahlreiche Auftritte beim Narzissenfest zu – ganz besonders am Festsonntag. Aber auch über das Jahr hinweg werden die drei bei Messen und Veranstaltungen sein und dort das Ausseerland würdig vertreten.