Ein Jahr lang Narzissenhoheit: "Ich habe jeden Moment genossen"

Einmal im Leben Königin oder Prinzessin beim Narzissenfest sein: "Das ist der Traum von fast jedem Mädchen aus dem Ausseerland", sagt Katharina Raich aus Altaussee, die noch heute und morgen das Amt als Narzissenprinzessin des Jahres 2021 übernimmt. Dann gibt sie mit Narzissenkönigin Petra Ladreiter und Narzissenprinzessin Simone Wiesauer diese Aufgabe an die neuen Narzissenhoheiten weiter.

Gemeinsam blicken die drei auf ein ereignisreiches und auch ungewöhnliches Jahr zurück. "Das Schönste ist sicherlich, dass wir drei uns kennengelernt haben und dadurch eine große Freundschaft entstanden ist", sagen die drei Hoheiten.

Ihrer Aufgabe, das Ausseerland bei Veranstaltungen und Auftritten zu repräsentieren, konnten sie coronabedingt nur selten nachkommen. "Viele Events konnten nicht stattfinden, aber es war trotzdem eine große Ehre und ich habe jeden einzelnen Moment genossen", sagt die noch amtierende Narzissenkönigin Petra Ladreiter.

Übergabe der Narzissenkrone

Morgen Abend findet um 19 Uhr mit dem Krönungsabend der neuen Narzissenhoheiten des Jahres 2022 die offizielle Eröffnung des größten Blumenfests Österreichs im Kur- und Kongresshaus Bad Aussee statt. "So einen Krönungsabend hatten wir vergangenes Jahr nicht. Bei uns fand hauptsächlich alles im kleinen Kreis statt, außerdem haben wir viele Videos für die Online-Plattformen gedreht. Nun freue ich mich darauf, die Krone an die nächsten Narzissenhoheiten weiterzugeben. Das ist ein Moment, den die drei sicher niemals vergessen werden", sagt Ladreiter.

Was die drei Narzissenhoheiten des Jahres 2021 an ihre Nachfolgerinnen weitergeben können? "Das Wichtigste ist, authentisch und sich selbst treu zu bleiben. Dann läuft alles wie von selbst. Und vor allem diese Zeit zu genießen – von der Ausstattung über die Fotoshootings und Interviews bis hin zu den Auftritten beim Narzissenfest. Völlig egal ob als Königin oder Prinzessin: Man knüpft in dieser Zeit viele Kontakte und kann stolz sein, das Ausseerland zu vertreten."

Infos zum 62. Narzissenfest:

Mit dem Krönungsabend der Hoheiten am 26. Mai beginnt das größte Blumenfest Österreichs im Ausseerland. Weitere Höhepunkte sind der Maitanz der Kinder am Freitag sowie die Narzissennacht in Bad Aussee. Am Festsonntag werden die kunstvoll gesteckten Figuren beim Narzissenkorso in Altaussee präsentiert.