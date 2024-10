Messe für Abenteurer und Freiheitsliebende: Caravan Salon 2024 in Wels eröffnet

Zahlreiche Besucher strömten schon am Mittwochvormittag in die Messehallen in Wels.

Am Wochenende ins Blaue fahren und schöne Tage zu zweit genießen: Auf der Suche nach diesem Freiheitsgefühl sind Manuel und Manuela Mayrhofer am Mittwoch zum Caravan Salon in der Messe Wels gekommen. "Das Auto haben wir schon, jetzt wollen wir uns die Möglichkeiten für den Innenausbau anschauen", sagt Manuel Mayrhofer. Allzu aufwendig muss die Ausstattung nicht sein: "Kaffeemaschine, Bett und eine Heizung, das reicht."

Das Paar aus Rohrbach liegt mit diesen Wünschen voll im Trend, auf den die Campingmesse heuer ein besonderes Augenmerk legt: hin zu leichten, individuell ausgebauten Campingfahrzeugen und -ausrüstungen, die den Besitzern große Flexibilität ermöglichen. Die ganze Halle 19 ist diesem Thema gewidmet – die Anbieter beraten die Besucher zu den verschiedenen technischen Möglichkeiten, ihr Fahrzeug an ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Bildergalerie: Messe "Caravan Salon Austria" in Wels (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/15 Galerie ansehen

Tendenziell wünschten sich die Kunden eine zweckmäßige Ausstattung, sagt Christian Maier vom deutschen Fahrzeugausstatter "VanEssa": "Wichtig sind Schlafplätze, Stauraum und oft auch eine Toilette. Aufwendige Küchen machen weniger Sinn – wenn es schön ist, kochen die Leute im Freien, bei Schlechtwetter gehen sie essen."

Wichtiger Tourismuszweig

Hochzufrieden zeigte sich Messedirektor Robert Schneider nach dem Messeauftakt am Mittwoch: "Wir hatten sehr viele Besucher, auch die Händler berichten von regem Interesse." Seit drei Jahren bespiele die Messe das Thema Selbstausbau verstärkt. "Man merkt, dass das Interesse von Jahr zu Jahr zunimmt", sagt Schneider.

Berater von 230 Ausstellern stehen für die Besucherfragen bereit. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dass Camping voll im Trend liegt, spüren auch Oberösterreichs Touristiker. "Seit 2014 ist die Zahl der Gäste-Ankünfte auf Oberösterreichs Campingplätzen von rund 82.000 auf prognostizierte 185.000 im Jahr 2024 gewachsen", sagte Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) in einer Pressekonferenz während der Messe. Ein Selbstläufer sei das aber nicht: Das Land, die Wirtschaftskammer und Tourismus Oberösterreich hätten in den vergangenen Jahren die Digitalisierung und Professionalisierung der Campingbetriebe unterstützt. "Und die Betreiber haben selbst schon vor Jahren erkannt, dass sie alle profitieren, wenn sie an einem Strang ziehen", sagte Achleitner.

Noch bis Sonntag stehen die verschiedenen Optionen für den Campingurlaub in der Messe Wels im Mittelpunkt – vom Dachzelt bis hin zum luxuriösen Wohnmobil. Außerdem gestalten Experten und Aussteller in den kommenden Tagen ein ausführliches Vortragsprogramm und thematisieren zum Beispiel den Selbstausbau, aber auch rechtliche Fragen rund ums Camping. Mehr Informationen gibt es online: caravan-wels.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer