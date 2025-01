Einbrecher im Mühlviertel ertappt

Polizisten schnappten den 32-jährigen Tschechen bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember, wie die Exekutive nun bekanntgab. Im Auto des Verdächtigen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebsgut und stellten es sicher. Der Beschuldigte soll mindestens zehn Einbrüche in Bildungseinrichtungen und Beherbergungsbetriebe in Oberösterreich und der Steiermark begangen haben. Der 32-Jährige zeigte sich geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garten gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper