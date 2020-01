Ein Spielplan für die "schönste Essenz Österreichs"

Der Schnee rund um die Spitzenbergeralm knarzt unter dem Druck der Schneeschuhe. Hier im Nationalpark Kalkalpen auf 1000 Metern Seehöhe fühlt sich selbst dieser milde Jänner zumindest ein wenig nach Winter an. "Im Vorjahr hatten wir um diese Zeit allerdings um drei Meter Schnee mehr", sagt Nationalparkrangerin Maria Felbauer. Schon nach wenigen Schritten findet sie Spuren eines Schneehasen, kurz darauf entdeckt sie die typische Fährte eines Fuchses.

"Natur erlebbar machen, rausgehen und schauen, wie die Überlebensstrategien der Pflanzen und Tiere sind – über Naturschauspiel bringen wir diese Angebote einer Zielgruppe näher und begeistern die Leute für die Natur", sagt Nationalparkdirektor Volkhard Maier während dieser Tour am Hengstpass.

Schützen, was man liebt

Zuvor hatte er gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und Landesrat Markus Achleitner (VP) den neuen Spielplan der Reihe "Naturschauspiel" (siehe Infobox nebenan) in dieser malerischen Umgebung präsentiert. Darin enthalten sind mehr als 100 Touren an 37 fantastischen Naturschauplätzen, verteilt über das gesamte Bundesland, die von 194 Naturvermittlern gekonnt in Szene gesetzt werden.

"Oberösterreich bietet alles, es ist die Essenz Österreichs", sagt Achleitner mit schwärmerischem Blick auf die Gipfel der Pyhrn-Priel-Region. Für ihn war die Schneeschuhtour eine Premiere: "Diese Symbiose von Tourismus und Natur hat sehr viel Potenzial. Das schmackhaft zu machen, darum geht es beim Naturschauspiel. Die Tour war sensationell, ein Erlebnis, das ich allen Oberösterreichern empfehlen kann."

Liegt Achleitners Fokus eher im Bereich Wirtschaft, rückt bei Haimbuchner die Natur in den Vordergrund: "Naturschutz lebt von der Bewusstseinsbildung und der Akzeptanz. Wir schützen und lieben vor allem das, was wir kennen." Daher seien die vielfältigen Erlebnisse, die das Programm Naturschauspiel biete, so bedeutend. Rund 40 Prozent Oberösterreichs sind bewaldet, daher sei der Nationalpark mit seinem Weltnaturerbe, den Buchenwäldern, so bedeutend und prädestiniert dafür, diesen neuen Spielplan zu präsentieren.

Einen bedeutenden Baustein für Erfolg und Akzeptanz des Programms kennt Michaela Heinisch vom Landes-Naturschutz: "Es wird nicht nur die Natur bewahrt, es bleibt auch die Wertschöpfung in der Region." Wohl mit ein Grund, warum die Serie bereits jetzt für weitere sechs Jahre gesichert ist.

Naturschauspiel

Ob Schneeschuhwandern im Winter, Flussexpeditionen im Sommer oder eine Erkundung des Ibmer Moors: Quer durch Oberösterreich bietet die Reihe „Naturschauspiel“ mehr als 100 verschiedene Programmpunkte. Heuer geht das Naturvermittlungsprojekt in seine elfte Saison. Die Besucherzahlen sind seit 2010 kontinuierlich gestiegen – seit Start wurden 187.000 Besucher gezählt, allein 2019 nahmen 33.000 Personen an Naturschauspiel-Führungen teil.

Für die Saison 2020 wurden die Schwerpunkte Wald, Wintererlebnisse und Naturräume gewählt. „Mit seinem Angebot fügt sich Naturschauspiel perfekt in den Kommunikations-Schwerpunkt Naturräume ein, mit dem wir in den kommenden Jahren zusätzliche Urlaubs- und Ausflugsgäste gewinnen wollen“, sagt Oberösterreich-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer. „Die Natur als Sehnsuchtsort ist, wie Gästebefragungen zeigen, das wesentlichste Motiv für einen Urlaub oder Ausflug in Oberösterreich.“

Alle Angebote der Naturschauspiel-Saison 2020 finden Sie auf naturschauspiel.at

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at