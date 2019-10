Ein Mix aus Nebel und Sonne bringt stabiles und zu warmes Herbstwetter

"Insgesamt wird das Wetter in der kommenden Woche deutlich zu warm", kündigte gestern Claudia Riedl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an. "Vier bis fünf Grad" seien es derzeit in Bezug auf die Durchschnittstemperatur des Vergleichszeitraums zu viel.

Verantwortlich dafür sind zwei Elemente, die in den kommenden Tagen das Wetter in Oberösterreich dominieren: Nebel und Sonne. Das Gute daran: Die kalte, nebelige Luft wird sich grundsätzlich nur bis Mittag halten, wodurch wir uns bis zum Ende der Woche zumindest über sonnige Nachmittage freuen können.

Zum Wochenende hin trübt der Nebel hingegen den ganzen Tag überall die Sicht. Riedl erklärt, warum sich der Nebel derzeit so hartnäckig hält: "Durch den Hochdruckeinfluss wird in der Höhe milde Luft hereingebracht, wodurch unten, in den Niederungen, die kalte Luft gefangen bleibt."

Der Föhn bringt mehr Nebel

Die Prognosen im Detail: Zu Wochenbeginn zieht eine kalte Strömung von den britischen Inseln nach Spanien, wodurch bei uns kurzfristig der Föhn abgeschwächt und der Wind vertrieben wird. Am Montag und Dienstag können daher die sonnigen Nachmittage für Aktivitäten im Freien genutzt werden, denn mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 14 und 23 Grad wird es angenehm war.

Erst am Mittwoch zieht wieder eine föhnige Süd-West-Strömung über das Land, die sich bis Donnerstag hält. Diese führt tagsüber zu einem Wechselspiel zwischen Nebel und Sonne.

Ab Freitag dominieren hingegen die nebeligen Phasen. Das beständige trübe Wetter bleibt uns dann mit Tageshöchstwerten zwischen 15 und 20 Grad bis Sonntag erhalten. Wer trotzdem die Sonne sehen will, muss dafür die Wanderschuhe anziehen und den Rucksack packen: Belohnt werden die Freizeitsportler dafür mit einem traumhaft sonnigen Bergerlebnis mit Blick auf die Nebeldecke, die sich hartnäckig im Tal hält. (nieg)

