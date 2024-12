E-Card in Waldstück gefunden: Suche nach Johann K. in Leonding

Mehrere Feuerwehren und die Polizei setzen am Sonntag die Suche nach Johann K. fort: Nachdem laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion seine E-Card in einem Waldstück in Leonding gefunden worden ist, wird die Umgebung nach dem vermissten 76-Jährigen abgesucht. Zum Einsatz kommen Hundestaffeln, Drohnen und Suchteams, die das Gebiet systematisch absuchen.

Der Mann ist seit Donnerstag abgängig: Er war nach einem medizinischen Notfall ins Kepler Universitätsklinikum in Linz gebracht worden. Als eine Medizinerin kurz den Raum verließ, türmte der Mann. Überwachungskameras zeigen, wie er das Krankenhaus verließ. Die Demenzerkrankung von K. war dem medizinischen Personal nicht bekannt.

