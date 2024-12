Von Johann K. fehlt weiter jede Spur

Auch am Samstagnachmittag gibt es keine guten Nachrichten zu Johann K.: Der demenzkranke 76-Jährige ist seit Donnerstagabend aus dem Kepler Universitätsklinikum (KUK) abgängig. Eine großangelegte Suche der Polizei am Freitag mit Drohnen und Hunden blieb ohne Ergebnis, teilte die Landespolizeidirektion (LPD) Oberösterreich am Samstag mit. Polizeibeamte würden weiterhin nach dem Mann Ausschau halten, ein Hinweis aus der Bevölkerung habe sich als falsch erwiesen.

Demnach sei der Pensionist am Freitag am Bahnhof Amstetten gesichert worden. "Eine Überprüfung verlief leider negativ", sagt eine Sprecherin der LPD. Am Samstag werde weitergesucht, Streifenbeamte würden nach dem Mann Ausschau halten und auch das Klinikum werde noch einmal durchsucht. Hunde und Drohnen würden nicht mehr eingesetzt, da diese am Freitag bereits kein Ergebnis gebracht hätten.

Im Geschäft zusammengebrochen

Der Mann war am Donnerstag mit seiner Ehefrau Lebensmittel einkaufen, als ihm plötzlich schlecht wurde und er zusammenbrach. Mit der Rettung wurde er in die Notfallambulanz des KUK gebracht, dort war die Demenzerkrankung des Mannes nicht bekannt. Als eine Ärztin kurz den Raum verließ, dürfte der 76-Jährige getürmt sein. Überwachungskameras haben ihn beim Verlassen des Krankenhauses aufgezeichnet.

Der Vermisste ist ca. 1,80 Meter groß und hat laut Polizei wuschelige graue Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Weste und einer schwarzen Hose bekleidet. An der linken Hand hat der Vermisste einen Zugang für Infusionen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

