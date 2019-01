Drogenlenker war ohne Führerschein unterwegs

LINZ. Einen unverbesserlichen Drogenlenker hat die Polizei am Sonntag in Linz erwischt.

Bild: Volker Weihbold

17 Uhr, als die Beamten den 27-jährigen Ungarn mit seinem Auto im Franckviertel stoppten. Den Polizisten fiel sofort auf, dass der Mann Symptome einer Drogenbeeinträchtigung zeigte. Einen Führerschein konnte der Ungar nicht herzeigen, weil er gar keinen besitzt.

Einen Drogenschnelltest und die Vorführung vor einen Amtsarzt verweigerte der 27-Jährige. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm die Autoschlüssel weg. Die verständigte Freundin des Ungarn kam schließlich mit ihrem Auto vorbei. Ihr händigten die Beamten den Schlüssel aus, weil sie einen Führerschein hat.

Doch nur wenige Minuten später, unweit der ersten Stelle, hielten die Streifenpolizisten den Ungarn schon wieder an. Dieses Mal war er mit dem Auto seiner Freundin unterwegs. Wieder verweigerte er die Vorführung zum Amtsarzt. Wieder kam die Freundin vorbei, dieses Mal mit seinem Auto und mischte sich laut Polizei in aggressiver Weise in die Amtshandlung ein. Beide wurden angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema