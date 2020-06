Drogendealer machten eine Million Euro Gewinn: 13 Männer verhaftet

Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro soll eine Drogenbande in Wels, Linz und Wien verkauft haben. Das Landeskriminalamt Oberösterreich kam den Männern auf die Spur. Im November forschten die Ermittler zwei iranische Asylberechtigte, 33 und 35 Jahre, aus, die in Wels Heroin verkauften.

"Sie verkauften einen Großteil der Drogen aus den Wohnungen eines Flüchtlingshauses heraus. Schnell war klar, dass sie mit dem Zug und dem Auto Einkaufsfahrten nach Wien machten", sagt Hermann Furtmüller vom Landeskriminalamt OÖ. Ein Afghane, der in Wien lebt, soll die Drogen, die vermutlich über die Balkanroute nach Österreich gelangten, besorgt und an die zwei Iraner aus Wels weitergegeben haben. "Sie trafen sich an den typischen Drogen-Hotspots von Wien", sagt der Ermittler.

480.000 Euro Gewinn für Duo

Die beiden Asylberechtigten sollen acht Kilo Heroin gekauft und in Wels und auch Linz gewinnbringend weiterverkauft haben. In Summe dürfte das Duo 480.000 Euro damit verdient haben. Zusammen mit einem afghanischen Asylwerber sollen sie aber auch Crystal Meth in Wien eingekauft haben. Die Polizei hat in Oberösterreich und Wien insgesamt 13 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei fanden die Beamten Heroin, Crystal Meth, Cannabiskraut und Drogengelder. Von den 16 Beschuldigten sitzen inzwischen 13 in Untersuchungshaft. Hauptverdächtig sind in Oberösterreich neben dem 35-jährigen Iraner ein weiterer Iraner und ein Afghane. "Als Motiv nannten sie ihre finanziell triste Situation, einige gaben das Geld in Lokalen und Wettbüros aus oder schickten es an ihre Familien in ihre Heimat", sagt Furtmüller.

Die Polizei hat während der umfangreichen Ermittlungen auch 65 Abnehmer ausgeforscht, die zwischen 20 und 40 Jahre alt sind. Ein Großteil von ihnen stammt – wie die Mitglieder der gut organisierten Drogenbande – aus Afghanistan und dem Iran.

In Wien wurden bisher zwei asylwerbende Iraner und ein asylberechtigter Afghane wegen Suchtgifthandels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Sie sollen rund 18 Kilo Heroin – acht davon an die Gruppe aus Wels – verkauft haben. Die drei Arbeitslosen bezogen die Drogen angeblich von einem Serben, der bisher aber nicht ausgeforscht werden konnten.

Den Verdächtigen drohen wegen Drogenhandels bis zu 15 Jahre Haft. Darüber hinaus ist auch das Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen über den Sachverhalt informiert worden, so die Polizei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at