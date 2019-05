"Diese Reise ist etwas ganz Besonderes"

"Zu Beginn unserer Reise waren wir alle etwas nervös, aber sehr bald erkannten wir, dass diese Reise etwas ganz Besonderes sein wird", berichtet Oscar Hetzinger. Gemeinsam mit seinen drei Mitschülern Meghan, Alex und Oakley, ihrem Lehrer Ben Lewis und Begleitperson Michael Smogavetz ist der 14-Jährige per Rad nach Wien unterwegs, um an der großen Klimakonferenz "Austrian World Summit" in der Hofburg teilzunehmen. Dort werden die Teenager im Alter zwischen 13 und 15 Jahren Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen. Reise und Treffen hat Oscar mit seinen Freunden selbst organisiert.

Am Samstag starteten sie ihre 230-Kilometer-Tour, heute, Montag, wollen die Schüler der Anton-Bruckner-International-School in Wien ankommen. Nur die warmen Temperaturen machten ihnen unterwegs zu schaffen: "Es war echt heiß, damit haben wir nicht gerechnet", sagt Oscar. Das stundenlange Radeln macht ihnen Spaß: "Wir freuen uns jeden Tag auf die neue Strecke. Das alles mit meinen Freunden machen zu können, macht diese Herausforderung noch interessanter." Mit ihrem Trip nach Wien wollen die Schüler ein Zeichen setzen und die Politik auffordern, mehr Maßnahmen zum Schutz des Klimas zu setzen. (hes)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.