Der Urfahraner Jahrmarkt wird auch Anlaufstelle für Studenten

Patrick Zinneckers Leben ist ein Auf und Ab. Und manchmal überschlägt es sich. Seit 20 Jahren ist der Schausteller aus dem bayerischen Straubing im Geschäft. In siebter Generation führt er den Familienbetrieb mit seiner Frau Patricia. Zinnecker ist mit einer besonderen Attraktion im Gepäck nach Linz zum Urfahraner Jahrmarkt gekommen: "Roll Over" heißt das Fahrgeschäft, das bereits fix und fertig aufgebaut neben der Marktinformation steht.

Die rasante Fahrt können sich die Passagiere selbst noch aufregender gestalten: Schaukeln sie mit, überschlagen sich die Gondeln zusätzlich. Zinnecker ist einer von 275 Schaustellern und Beschickern, die vom kommenden Samstag, 1. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, am Herbstmarkt teilnehmen werden.

Anzahl der Beschicker konstant

Die Anzahl habe sich zwar ein bisschen dezimiert, "die meisten haben aber durchgehalten", sagt Anke Merkl, Leiterin Tourismus und Märkte bei der Stadt Linz. Es ist der erste Herbstmarkt seit Ausbruch der Pandemie.

"Die Auflage im Frühjahr war ein besonderer Erfolg. Jetzt freuen wir uns, dass wir auch im Herbst wieder Fahrt aufnehmen dürfen", sagt Stadträtin und Marktreferentin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Die Energiekrise ist auch für die Schausteller kein Nebenschauplatz: Familie Zinnecker hat bereits vor fünf Jahren von Glühbirnen auf LED umgestellt. "Das hat man am Ende auf der Rechnung schon gesehen", sagt Patricia Zinnecker. Auch andere haben ihre Leuchtmittel entsprechend umgestellt. In der Messehalle wird für Besucher eine Energiesparstraße eingerichtet.

Größte Studentenfeier

Alles neu macht der Oktober für Studenten: Am Mittwoch, 5. Oktober, findet in Zusammenarbeit mit den Hochschülerschaften der Linzer Universitäten und Hochschulen zum ersten Mal das große ÖH-Semesteropening statt. Das Festzelt "Da Wirt 4s Fest" dient als Veranstaltungszentrum. An diesem Abend wird es für Studierende auch ermäßigte Preise an den Fahrgeschäften und Verkaufsständen geben. "Für die Studienauswahl ist nicht nur der Ruf der Universität ausschlaggebend, sondern auch der Standort. Mit dem Semesteropening wollen wir den Studierenden zeigen, dass Linz auch abseits des JKU-Campus einiges zu bieten hat", sagt Vanessa Fuchs, ÖH-Vorsitzende der Kepler-Uni.