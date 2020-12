"Den nächsten Lockdown gemeinsam verhindern"

Am kommenden Sonntag, 6. Dezember, endet der harte Lockdown und es treten sanfte Lockerungen in Kraft.

Auch wenn die Bettenbelegungszahl auf den Intensivstationen im Land derzeit leicht zurückgeht, sei die Situation in Oberösterreichs Spitälern noch sehr angespannt, betonen sechs führende Medizinerinnen und Mediziner des Landes bei einem Rundruf der OÖNachrichten. Gemeinsam rufen die Ärzte dazu auf, sich weiterhin an die relativ einfachen Maßnahmen wie Abstandhalten, regelmäßiges Lüften, Mund-Nasen-Schutz und Händedesinfektion zu halten. "Leider zeigt das Virus keine Tendenz, sich von selbst abzuschwächen oder zu verschwinden", sagt Klaus Schmitt, ehemaliger Leiter für Kinder- und Jugendheilkunde am Kepler Universitätsklinikum Linz. "Für den 24. 12. und die Silvesterparty werden wir uns andere Arten des Feierns überlegen müssen – zum Schutz unserer Mitmenschen und zur Stabilisierung der Situation in den Krankenhäusern", sagt Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Leiterin des Ordensklinikums Barmherzige Schwestern Linz.

Gemeinsam stärker als das Virus

"Den nächsten Lockdown können nur wir verhindern, indem wir die einfachen Maßnahmen einhalten. In den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester müssen diese Regeln auch im privaten Bereich strikt befolgt werden, zum Schutz unserer Mitmenschen, unserer Wirtschaft und um die Situation in unseren Spitälern zu stabilisieren", so die Ärzte. (bar)

