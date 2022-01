Demonstranten versetzten Hortkinder in Angst

Auch gestern protestierten in Linz wieder 1400 Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen. Der Kundgebungszug verlief von der Innenstadt zur Herz-Jesu-Kirche. Zu unschönen Szenen kam es vor dem Hort der Brucknerschule in der Wiener Straße. Laut einer Aussendung der Hortleitung, die zwei besorgte Mütter an die OÖNachrichten weiterleiteten, gingen einige Kinder während der Demo ans Fenster.

"Weinende Kinder"

Dass die Kinder dabei Masken trugen, erweckte das Interesse der Demonstranten. Aus der Menge sollen mehrere Rufe ertönt sein. Die Pädagoginnen bemerkten, dass Demonstranten Videos von den Kindern machten, und zogen die Vorhänge zu. Daraufhin soll auf der Straße der Ruf „Vorhänge auf“ ertönt sein. Da der Endpunkt der Demonstration, die Herz-Jesu-Kirche, in der Nähe liegt, verharrten die Demonstranten vor dem Hort. Von Kindern und wartenden Eltern sollen Fotos gemacht worden sein. „In der Zeit von 15.25 Uhr bis 16 Uhr wurden die Kinder und die Pädagoginnen terrorisiert“, heißt es in der Mitteilung des Horts an die Eltern. „Im ganzen Haus kümmerten sich unsere Pädagoginnen um die weinenden Kinder aller Altersstufen“.

Die Mutter eines siebenjährigen Hortkindes zeigte sich im Gespräch mit den OÖNachrichten empört: „Mein Sohn hat überhaupt nicht gewusst, was da los ist. Er hatte unglaubliche Angst. Was soll das?“