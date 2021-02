Das sind die Impfstandorte in Oberösterreich

In Oberösterreich sind bisher mehr 100.000 Covid-19-Impfungen verabreicht worden - konkret waren es inklusive Dienstag 101.222, davon 43.096 Zweitimmunisierungen. Damit gibt es im Bundesland derzeit rund 58.000 geimpfte Menschen, die Impfquote liege bei 3,64 Prozent, bilanzierten Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) und Franz Schützeneder, Impfkoordinator des Landes Oberösterreich, am Mittwoch.

22.422 Dosen wurden an Bewohner und Mitarbeiter in Altersheimen und 17.105 an nicht in Heimen lebende Über-80-Jährige verabreicht. Der Rest ging vor allem an das Personal in Spitälern (13.012), niedergelassene Ärzte (2.051) und Angehörige von Rettungsdiensten (3.536). Im Lauf dieser Woche sollen weiter Bewohner und Mitarbeiter in Heimen sowie Personal in Krankenhäusern, Ordinationen und von Rettungsdiensten geimpft werden. Zudem startete die zweite Welle für daheim lebende Senioren, die über 84 Jahre alt sind.

Insgesamt sollen im Februar rund 38.000 Erst- und 43.000 Zweitimpfungen durchgeführt werden. Damit wären die Impfwilligen in Heimen sowie in den Spitälern fast zur Gänze, die Mitarbeiter von Rettungsdiensten und Ordinationen zumindest ein erstes Mal durchgeimpft, so Haberlander. Sie appellierte einmal mehr, sich unter www.ooe-impft.at vormerken zu lassen. Bisher haben sich neben den 58.000 bereits geimpften Menschen rund 200.000 Personen eingetragen, so Schützeneder.

Haberlander: "Alle Möglichkeiten werden geprüft"

Die Landes-SP forderte gestern den Ausbau der Corona-Teststraßen zu Impfstraßen. Auch das sei eine der angedachten Varianten, sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP): „Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten.“ Von Kooperationen mit niedergelassenen Allgemeinmedizinern über mobile Impfteams werde alles überlegt. Dass die bestehenden Orte für die über 80-Jährigen weiter genutzt werden, dürfte sicher sein. Am Donnerstag wird gemeinsam mit der Ärztekammer der Fahrplan für die kommenden Monate präsentiert.

Die Anmeldung für die Impfungen ist neben der Website des Landes Oberösterreich auch über die Telefonnummer 0732 7720 78700 möglich.

Impfstandorte in Oberösterreich im Überblick:

Bezirk Braunau - Bezirkssporthalle Braunau

Bezirk Eferding - ÖGK Eferding

Bezirk Grieskirchen - ÖGK Grieskirchen

Bezirk Freistadt - Messehalle 2 Freistadt

Bezirk Gmunden - Kongresshaus Toscana

Bezirk Gmunden - Kongresshaus Bad Ischl

Bezirk Kirchdorf - Ehemalige Raika Micheldorf

Bezirk Linz-Land - BH Linz-Land

Bezirk Perg - Volksheim Schwertberg

Bezirk Ried - Berufsschule Ried

Bezirk Rohrbach - BH Rohrbach

Bezirk Schärding - Einkaufszentrum St. Florian

Bezirk Steyr-Land - BH Steyr-Land

Bezirk Urfahr-Umgebung - BH Urfahr-Umgebung

Bezirk Vöcklabruck - Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck (Festsaal)

Bezirk Wels-Land - Klinikum Wels-Grieskirchen (Gesundheitszentrum Wels)

Magistrat Linz - Magistrat Linz Neues Rathaus (Festsaal)

Magistrat Steyr - Magistrat Steyr Amtsgebäude Reithoffer (Festsaal Pyrachstraße)

Magistrat Wels - Stadthalle Wels